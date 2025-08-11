Klarer Derbysieg in Gudensberg – zweite herbe Schlappe für FeloNi

Mit dem zweiten Spieltag hat sich in der Gruppenliga Kassel 1 bereits eine erste Tendenz abgezeichnet: Mehrere Mannschaften wie der TSV Altenlotheim oder die SG Neukirchen/Röllshausen starteten mit makelloser Bilanz, während Aufsteiger SG Brunslar/Wolfershausen und Außenseiter FV Felsberg/Lohre/Niedervorschütz zum Teil empfindliche Niederlagen hinnehmen mussten.

Altenlotheim weiter makellos

Der TSV Altenlotheim setzte seine Siegesserie mit einem 3:1-Auswärtserfolg in Mengsberg fort. Robin Wissemann brachte die Gäste früh in Führung (12.), ehe Joker Marlon Seibel in der 71. Minute erhöhte. Zwar verkürzte Marco Schwab noch auf 1:2 (85.), doch Pascal Hammer stellte in der Nachspielzeit den alten Abstand wieder her.

Gudensberg zerlegt Brunslar/Wolfershausen im Derby

Die FSG Gudensberg zeigte nach der Auftaktniederlage die erhoffte Reaktion und besiegte die SG Brunslar/Wolfershausen im Derby klar mit 9:0. Maßgeblich beteiligt war Tom Siebert mit drei Treffern (15., 54., 66.), während auch Pascal Hillebrand (12.) und Finn Pfalzgraf (43.) vor der Pause trafen. Nach dem Seitenwechsel bauten Romeo Herbener (50.), Kerim Akin (70.), Niklas Heiderich (76.) und Thomas Melnarowicz (84.) das Ergebnis in die Höhe. Neukirchen/Röllshausen feiert Derbysieg in Schrecksbach

Auch im vierten Pflichtspiel blieb die SG Neukirchen/Röllshausen ohne Gegentor und gewann bei Lokalrivale Schrecksbach mit 3:0. Edvin Gering (42.) sorgte kurz vor der Pause für die Führung, Ricardo Seck (58.) und Marcel Reitz (77.) machten den Auswärtssieg perfekt. Bawuah schießt Edermünde zum Sieg in Mengeringhausen