Klarer Derbysieg in Gudensberg – zweite herbe Schlappe für FeloNi

Mit dem zweiten Spieltag hat sich in der Gruppenliga Kassel 1 bereits eine erste Tendenz abgezeichnet: Mehrere Mannschaften wie der TSV Altenlotheim oder die SG Neukirchen/Röllshausen starteten mit makelloser Bilanz, während Aufsteiger SG Brunslar/Wolfershausen und Außenseiter FV Felsberg/Lohre/Niedervorschütz zum Teil empfindliche Niederlagen hinnehmen mussten.
Altenlotheim weiter makellos
Der TSV Altenlotheim setzte seine Siegesserie mit einem 3:1-Auswärtserfolg in Mengsberg fort. Robin Wissemann brachte die Gäste früh in Führung (12.), ehe Joker Marlon Seibel in der 71. Minute erhöhte. Zwar verkürzte Marco Schwab noch auf 1:2 (85.), doch Pascal Hammer stellte in der Nachspielzeit den alten Abstand wieder her.
Gudensberg zerlegt Brunslar/Wolfershausen im Derby
Die FSG Gudensberg zeigte nach der Auftaktniederlage die erhoffte Reaktion und besiegte die SG Brunslar/Wolfershausen im Derby klar mit 9:0. Maßgeblich beteiligt war Tom Siebert mit drei Treffern (15., 54., 66.), während auch Pascal Hillebrand (12.) und Finn Pfalzgraf (43.) vor der Pause trafen. Nach dem Seitenwechsel bauten Romeo Herbener (50.), Kerim Akin (70.), Niklas Heiderich (76.) und Thomas Melnarowicz (84.) das Ergebnis in die Höhe.
Neukirchen/Röllshausen feiert Derbysieg in Schrecksbach
Auch im vierten Pflichtspiel blieb die SG Neukirchen/Röllshausen ohne Gegentor und gewann bei Lokalrivale Schrecksbach mit 3:0. Edvin Gering (42.) sorgte kurz vor der Pause für die Führung, Ricardo Seck (58.) und Marcel Reitz (77.) machten den Auswärtssieg perfekt.
Bawuah schießt Edermünde zum Sieg in Mengeringhausen
Mit einem Dreierpack entschied Leroy Bawuah die Partie beim TuSpo Mengeringhausen nahezu im Alleingang. Der Angreifer traf in der 12., 39. und 55. Minute. Zwar verkürzte Luca Lüther für die Gastgeber (74.), doch Jeremy Abel setzte in der Nachspielzeit den Schlusspunkt zum 1:4.
Sand untermauert Ambitionen mit Kantersieg
Der SSV Sand ließ dem FV Felsberg/Lohre/Niedervorschütz im ersten Heimspiel keine Chance und gewann deutlich mit 6:0. Sefa Cetinkaya (5.) und Sebastian Löcke (28.) stellten früh die Weichen, ehe nach der Pause Nico Döring (64.) und Enver Maslak mit einem Doppelschlag (66., 69.) erhöhten. Eren Sahin machte kurz vor Abpfiff das halbe Dutzend voll.
Wolfhager Reserve bleibt in der Erfolgsspur
Mit dem zweiten Sieg im zweiten Spiel bestätigte der FSV Rot-Weiß Wolfhagen II seine gute Frühform. Mario Plutz staubte kurz nach der Pause zur Führung ab (48.), Leon Nold entschied die Partie in der 87. Minute mit einem Kontertor zum 2:0-Endstand gegen den Melsunger FV.
Schauenburg bezwingt Korbach souverän
Die SG Schauenburg siegte gegen den TSV Korbach klar mit 3:0. Hogir Sen brachte die Hausherren in Führung (57.), ehe Jan-Philip Schmidt mit einem Doppelpack (79., 83./FE) für klare Verhältnisse sorgte.
Schwalmstadt lässt Homberg keine Chance
Der 1. FC Schwalmstadt dominierte sein Heimspiel gegen den FC Homberg und führte bereits zur Pause durch Treffer von Maksim Petkovic (26.) sowie Marius Eifert (27., 38.) mit 3:0. Nach dem Seitenwechsel kontrollierte der FCS das Geschehen, ohne das Ergebnis weiter auszubauen.