Klarer Derbysieg im Vereinsduell

Bereits in der Anfangsphase stellte TuS Eversten II die Weichen auf Sieg. Torsten Stumpe eröffnete in der 15. Minute den Torreigen, ehe Jorin von Seggern nur zwei Minuten später auf 2:0 erhöhte. Kurz vor der Pause war es erneut Stumpe, der mit seinem zweiten Treffer zum 3:0-Halbzeitstand traf.

In der 2. Kreisklasse JWH, Staffel 3, kam es am 11. Spieltag zum Vereins Derby zwischen TuS Eversten II und TuS Eversten III – mit einem deutlichen Ausgang. Die zweite Mannschaft setzte sich souverän mit 7:0 (3:0) durch und ließ dabei von Beginn an keine Zweifel an den Kräfteverhältnissen aufkommen.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb die zweite Mannschaft spielbestimmend. Jose Moronta Ocana erhöhte in der 64. Minute auf 4:0, bevor Matti Renke (68.) und Mikka De Boer (84.) das Ergebnis weiter in die Höhe schraubten. Den Schlusspunkt setzte erneut Renke in der 89. Minute mit dem Treffer zum 7:0-Endstand.

Während TuS Eversten II eine konzentrierte und effiziente Leistung zeigte, hatte die dritte Mannschaft dem Tempo und der Durchschlagskraft wenig entgegenzusetzen.

Mit diesem klaren Erfolg unterstreicht TuS Eversten II seine Ambitionen in der Liga, während TuS Eversten III die deutliche Niederlage schnell abhaken muss.

TuS Eversten II – TuS Eversten III 7:0

TuS Eversten II: Yannick Zytur, Sebastian Lange, Jona Simon Tretner, Lasse Pierrets, Matti Renke, Juan Manuel Vazquez Olmo, Diego Utrero Trasmonte, Jose Moronta Ocana, Lucas Hafferkamp, Jorin von Seggern, Torsten Stumpe - Trainer: Kilian Bunk

TuS Eversten III: Sascha Klein, Max Becker, Jannik Hotze, Fawaz Haje Suleiman, Malte Bruns, Felix Wenzel, Frerk Nickel, Finn Oldiges, Florian Farai Helms, Thomas Tholen, Tom Hüninghake - Spielertrainer: Pascal Gebken

Schiedsrichter: Armin Gelnar (Oldenburg)

Tore: 1:0 Torsten Stumpe (15.), 2:0 Jorin von Seggern (17.), 3:0 Torsten Stumpe (44.), 4:0 Jose Moronta Ocana (64.), 5:0 Matti Renke (68.), 6:0 Mikka De Boer (84.), 7:0 Matti Renke (89.)