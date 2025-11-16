Klarer Derbysieg für FCS-Frauen

Die Frauen des 1. FC Saarbrücken bleiben in der Regionalliga Südwest ungeschlagen. Auch im ersten Spiel der Rückrunde konnte sich das Teamn von trainer Taifour Diane behaupten und setzte sich als Gast des 1. FC Riegelsberg mit 5:0 (1:0) durch. Vor der Pause traf nur Kimberley Dos Santos Da Graca nach genau einer halben Stunde für die Gäste aus Malstatt. "Wir sind etwas schwerfällig in die zweite Halbzeit gekommen, haben da etwas gebraucht, bis wir wieder zu unserem Spiel fanden, aber zum Ende hin und in der ersten Hälfte haben wir es sehr gut gemacht und am Ende auch deutlich gewonnen. Kimberley hat mit ihren drei Toren herausgeragt, Nora hat wieder nach einer Einwechslung getroffen", lobte Diane sein Team. Dos Santos Da Graca war es, die in der 65. Minute die Schlussoffensive mit dem 0:2 eröffnete, Clausen legte neun Minuten nach ihrer Einwechslung das 0:3 nach (81.), Dos Santos Da Graca war in der 88. Minute zum dritten Mal treffsicher und Lara Martin legte vom Anstoß weg nach dem direkten Ballgewinn das 0:5 nach. "Wir freuen uns nun auf den kommenden Samstag, wo wir ein Flutlichtspiel gegen Montabaur habe. Wir könnten dann ungeschlagen in die Winterpause gehen.", blickte Diane schon mal voraus.