Klarer Derbysieg für die Dritte

– Foto: TSV Immenhausen

Unsere Dritte feierte im Derby gegen den SV Mariendorf II einen souveränen 5:0-Heimsieg und stellte bereits in der ersten Halbzeit früh die Weichen auf Sieg.

Schon in der 4. Minute brachte Lee Tyler Cassatt die TSV in Führung. Nur wenig später erhöhte Maximilian Desel nach Vorlage von Christian Bambey auf 2:0 (8.). Immenhausen blieb klar spielbestimmend und legte durch Johannes Desel nach Vorarbeit von Cassatt das 3:0 nach (23.).