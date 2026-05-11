Klarer Derbysieg für die Dritte

Unsere Dritte feierte im Derby gegen den SV Mariendorf II einen souveränen 5:0-Heimsieg und stellte bereits in der ersten Halbzeit früh die Weichen auf Sieg.
Schon in der 4. Minute brachte Lee Tyler Cassatt die TSV in Führung. Nur wenig später erhöhte Maximilian Desel nach Vorlage von Christian Bambey auf 2:0 (8.). Immenhausen blieb klar spielbestimmend und legte durch Johannes Desel nach Vorarbeit von Cassatt das 3:0 nach (23.).
Nur drei Minuten später schnürte Cassatt mit seinem zweiten Treffer des Tages den Doppelpack, nachdem diesmal Johannes Desel aufgelegt hatte. Mit dem verdienten 4:0 ging es in die Pause.
Auch nach dem Seitenwechsel ließ die TSV nichts mehr anbrennen. Den Schlusspunkt setzte der eingewechselte Karlo-Herman Hobein mit dem Treffer zum 5:0-Endstand in der 63. Minute.
Ein rundum gelungener Derbyauftritt unserer Dritten.
Aufstellung TSV Immenhausen III:
Johann-Horatio Hobein, Ozan Yahsi, Maxim Maier (36. Karlo-Herman Hobein), Maximilian Desel, Johannes Desel, Alexander Loos, Kevin Sieckmann (52. Yuossouf Sylla), Christian Bambey (36. Steven Domenick Wienke), Lee Tyler Cassatt (58. Tobias Briele)
Trainer: Andreas Kunze, Stefan Thöne
Tore:
1:0 Lee Tyler Cassatt (4‘)
2:0 Maximilian Desel (8‘ – Vorlage Christian Bambey)
3:0 Johannes Desel (23‘ – Vorlage Lee Tyler Cassatt)
4:0 Lee Tyler Cassatt (26‘ – Vorlage Johannes Desel)
5:0 Karlo-Herman Hobein (63‘)