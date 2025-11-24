Klarer Derbysieg für den FCH

Der 1. FC Heiningen setzte sich in einem temporeichen und chancenreichen Duell mit 4:1 gegen den FV Faurndau durch. Die Partie bot den Zuschauern ein Offensivspektakel, zahlreiche Großchancen und einen starken Auftritt der Heininger Angriffsreihe.

Heiningen erwischte einen Traumstart. Bereits in der sechsten Minute fiel das 1:0, allerdings durch ein Eigentor der Gäste, nachdem Bent Hofele eine scharfe Hereingabe vors Tor brachte und ein Faurndauer unglücklich abfälschte. Die Gastgeber drückten weiter aufs Gaspedal. Safa Gürbüz (8./9.) und Carmelo Trumino (10.) vergaben erste gute Möglichkeiten. Auf der Gegenseite setzte Runza (12.) ein erstes Ausrufezeichen für Faurndau. In der 16. Minute erhöhte Heiningen auf 2:0. Ein kluger Pass von Trumino leitete einen schnellen Angriff ein, Baybüyük legte quer und Gürbüz schob locker ein. Doch Faurndau hielt dagegen. Nach einem Fehler im Heininger Aufbauspiel bekam der FV einen Freistoß an der Strafraumkante. Nicolosi, bekannt für seine Stärke bei ruhenden Bällen, verwandelte ihn flach unter der Mauer zum 2:1 (23.). Heiningen ließ sich nicht beirren und spielte weiter nach vorne. Hofele (25.) und Gürbüz (27.) hatten das 3:1 bereits auf dem Fuß bzw. Kopf. In der 33. Minute war es dann so weit. Nach einer Ecke von Hrabar stieg Gürbüz am kurzen Pfosten hoch und köpfte zum 3:1 ein. Kurz vor der Pause schlug die Heininger Kontermaschine erneut zu. Gürbüz zog nach einer Faurndauer Ecke über das halbe Feld davon und legte für Trumino quer, der zum 4:1 (45+2.) vollendete.