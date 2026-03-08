Klarer Derbysieg für den Düneberger SV

– Foto: Andreas Schmitz

Bereits früh zeigte der DSV, dass er dieses Derby unbedingt gewinnen wollte. In der 5. Minute setzte sich Paul Knueppel stark durch und brachte den Ball in die Mitte, doch Marvin Wollan scheiterte freistehend am stark reagierenden Hamwarder Keeper Mika Schäfer. Nur wenige Minuten später tauchte Shaddy Owusu über die rechte Seite auf, sein Abschluss aus spitzem Winkel ging jedoch knapp am Pfosten vorbei.

Auch danach blieb der Gastgeber tonangebend. Kurz vor der Pause tauchte Marvin Wollan nach einem Pass von Crokek erneut allein vor dem Tor auf, scheiterte jedoch abermals am Torwart. Doch nur eine Minute später machte er es besser: Nach einem schnellen Gegenstoß stand Wollan wieder goldrichtig und schob aus kurzer Distanz zum 2:0 ein (40.).

In der 16. Minute belohnte sich der DSV dann endlich für den starken Beginn. Nach einem schnellen Konter über Paul Knueppel verpassten zunächst Wollan und Owusu, doch Randal Crokek blieb aufmerksam und drückte den Ball schließlich zum verdienten 1:0 über die Linie.

Kurz vor dem Halbzeitpfiff hätte der DSV sogar noch erhöhen können: Shaddy Owusu flankte von rechts, doch Wollan bekam nicht genug Druck hinter den Ball – Schäfer hielt.

Nach dem Seitenwechsel spielte der DSV weiter mutig nach vorne. In der 50. Minute lief ein Düneberger Trio auf das Hamwarder Tor zu: Marvin Wollan legte quer auf Shaddy Owusu, der keine Mühe hatte, den Ball zum 3:0 über die Linie zu drücken.

Nur elf Minuten später folgte der nächste Nadelstich. Wieder konterte der DSV blitzschnell – diesmal vollendete Paul Knueppel eiskalt zum 4:0 (61.).

Ein besonderer Moment folgte in der 66. Minute: Hamwarde bekam einen Strafstoß zugesprochen, doch DSV-Keeper Luca Göttsche zeigte seine Klasse. Erst parierte er den Elfmeter von Ruven Scharnberg, und auch den Nachschuss konnte er spektakulär entschärfen – großer Jubel am Silberberg!

In der 80. Minute gelang den Gästen dann doch noch Ergebniskosmetik. Nach einem schnellen Konter wurde die DSV-Abwehr ausgespielt und Aslan verkürzte auf 4:1.

Den Schlusspunkt hätte beinahe der eingewechselte Ermyas Ali Nrayo gesetzt: In der Nachspielzeit tauchte er frei vor dem Hamwarder Tor auf, setzte seinen Schuss jedoch knapp neben den Kasten (90.+4).

Am Ende blieb es beim hochverdienten 4:1-Derbysieg für den DSV. Mit diesem Erfolg klettert der Düneberger SV in der Tabelle auf Rang 11 – direkt hinter dem SC Hamwarde.

„Das Team von unserem Cheftrainer Stefan Gehrke setzte die zuvor ausgegebene taktische Marschroute über weite Strecken der Partie hervorragend um – und wurde dafür am Ende auch verdient belohnt. Die Mannschaft agierte größtenteils diszipliniert, hielt ihre Ordnung und setzte die Vorgaben auf dem Platz mit großer Entschlossenheit um“, so Teammanager Andreas Schmitz, der hinzufügte: „Besonders beeindruckend war dabei der Teamgeist: Jeder arbeitete für den anderen, jeder lief für den Mitspieler mit. Zweikämpfe wurden angenommen und gemeinsam gewonnen. Genau diese Geschlossenheit war der Schlüssel zum Erfolg. Man spürte über die gesamten 90 Minuten hinweg, dass diese Mannschaft heute unbedingt gewinnen wollte – und als echtes Team auf dem Platz stand.“