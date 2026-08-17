Klarer Derbysieg für Aunkirchen II

– Foto: Horst Wagner

Der FC Aunkirchen II fährt einen klaren Derbysieg bei der neuen SG Aldersbach/Walchsing II ein, am Ende stand ein 0:9 auf der Anzeigentafel. So schön der Sieg auch ist, umso bitterer wiegen die verletzungsbedingten Ausfälle, sowohl in der ersten als auch zweiten Mannschaft. Dieses Mal erwischte es Zitzlsperger Max, der nach der 1:0-Führung (Torschütze Leimpeck) ausgewechselt werden musste. In dieser Phase gestaltete sich das Spiel auch ausgeglichener und die SG hatte die große Chance auf den Ausgleich, doch Debütant Hildermann holte einen abgefälschten Freistoß noch aus dem Eck. Nach einer halben Stunde zogen die Gäste dann doch davon und stellten durch schön herausgespielte Treffer auf 0:4 zur Pause (Kühnert, Forster und erneut Leimpeck). Im zweiten Durchgang dauerte es bis zur 60. Minute, dann schnürte Aaron Boiger einen lupenreinen Hattrick (61., 65., 66. Minute), in den Schlussminuten erzielte Sigl nach einer schönen Einzelleistung das 0:8 und den Schlusspunkt setzte Wagenpfeil Max in der 85. Minute.

Zum kommenden (Volksfest-)Heimspiel kommt bereits am Samstag der SV Tettenweis II nach Aunkirchen, mit denen es bereits in der Vorsaison zwei sehr knappe Duelle gab.