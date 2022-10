Klarer Derbysieg der SGM Widdern/Olnhausen

Kreisliga B2: Spvgg Möckmühl II – SGM Widdern/Olnhausen, 2:6 (1:2), Möckmühl

Die SGM Widdern/Olnhausen stellte die eigenen Aufstiegsambitionen eindrucksvoll unter Beweis und zog der Zweitvertretung von Spvgg Möckmühl mit einem 6:2-Erfolg das Fell über die Ohren. Auf dem Papier ging die SGM Widdern/Olnhausen als Favorit ins Spiel gegen Spvgg Möckmühl II – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war.

Ein frühes Ende hatte das Spiel für Tom Schellmannvon Spvgg Möckmühl II, der in der 15. Minute vom Platz musste und von Darius-Bogdan Galusca ersetzt wurde. Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Jeinser Harder Restrepo Rivera sein Team in der 25. Minute. Das 1:1 der SGM Widdern/Olnhausen bejubelte Marvin Pomper (37.). Noch bevor es in die Halbzeit ging, war Marcel Pomper mit dem 2:1 für den Gast zur Stelle (42.). Die Mannschaft von Andreas Müller nahm die knappe Führung mit in die Kabine. Für den nächsten Erfolgsmoment der SGM Widdern/Olnhausen sorgte Marcel Pomper (50.), ehe Soner Bayrakter das 4:1 markierte (65.). In der 72. Minute stellte Kevin Fübrich um und schickte in einem Doppelwechsel Kevin Fübrichund Salih Mussa für Florian Raab und Yannick Hammann auf den Rasen. Mit dem Treffer zum 2:4 in der 77. Minute machte Restrepo Rivera zwar seinen Doppelpack perfekt – der Rückstand zu SGM Widdern/Olnhausen war jedoch weiterhin groß. Luca Brommer baute den Vorsprung der SGM Widdern/Olnhausen in der 79. Minute aus. Bayrakter gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für die SGM Widdern/Olnhausen (90.). Am Ende nahm die SGM Widdern/Olnhausen bei Spvgg Möckmühl II einen Auswärtssieg mit.