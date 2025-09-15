Klarer Dämpfer im Cup

Im ersten Pflichtspiel der neuen Saison traf der FC Neumünster auswärts auf den FC Rüti. Der Traum vom Einzug ins Haupttableau des Schweizer Cups – für den man sich über das Finale des Zürcher Regional Cups qualifizieren müsste – begleitete die Mannschaft auch in diesem Jahr. Vor zwei Jahren scheiterte man hauchdünn im Achtelfinale gegen den FC Volketswil, ein Jahr später erneut am Erzrivalen. Diesmal wollte man einen neuen Anlauf wagen – ohne Volketswiler Beteiligung.

Die Vorzeichen standen jedoch nicht optimal: Ferienabsenzen, Verletzungen und kurzfristige Ausfälle zwangen das Trainerteam, auf Unterstützung aus der zweiten Mannschaft (u. a. Albertini und Hübscher) sowie auf Neumünster-Urgestein Lassila aus den Senioren zurückzugreifen. Trotz kämpferischer Einstellung erwischte man einen gebrauchten Tag. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase sorgte ein bitterer Vierfachschlag der Gastgeber bereits vor der Pause für einen 0:4-Rückstand.