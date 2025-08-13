Klarer Auswärtssieg zum Abschluss – TSV Strümpfelbach siegt 1:6

Zum Abschluss der Sommervorbereitung gastierte der TSV Strümpfelbach beim TSV Baltmannsweiler – und setzte ein klares Ausrufezeichen. Von Beginn an übernahmen die Gäste das Kommando und gingen früh durch Lukas Brukner mit 0:1 in Führung. Kurz darauf erhöhte Lukas Issler auf 0:2. Baltmannsweiler verkürzte zwar auf 1:2, doch erneut Lukas Brukner stellte noch vor der Pause den alten Abstand zum 1:3 wieder her.
In der zweiten Halbzeit spielte Strümpfelbach weiter druckvoll nach vorne und baute die Führung durch einen Dreierpack von Moritz Brukner auf 1:6 aus. Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung und viel Spielfreude gelang damit ein deutlicher Auswärtserfolg.
Dieses Spiel markierte einen gelungenen Abschluss der Sommervorbereitung. Nun richtet sich der volle Fokus auf das Pokalspiel am Sonntag um 17:00 Uhr auf heimischem Rasen gegen die SV Unterweissach II. Der TSV freut sich auf zahlreiche Zuschauer und lautstarke Unterstützung.