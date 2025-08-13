Klarer Auswärtssieg zum Abschluss – TSV Strümpfelbach siegt 1:6

Zum Abschluss der Sommervorbereitung gastierte der TSV Strümpfelbach beim TSV Baltmannsweiler – und setzte ein klares Ausrufezeichen. Von Beginn an übernahmen die Gäste das Kommando und gingen früh durch Lukas Brukner mit 0:1 in Führung. Kurz darauf erhöhte Lukas Issler auf 0:2. Baltmannsweiler verkürzte zwar auf 1:2, doch erneut Lukas Brukner stellte noch vor der Pause den alten Abstand zum 1:3 wieder her.

In der zweiten Halbzeit spielte Strümpfelbach weiter druckvoll nach vorne und baute die Führung durch einen Dreierpack von Moritz Brukner auf 1:6 aus. Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung und viel Spielfreude gelang damit ein deutlicher Auswärtserfolg.