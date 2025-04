Klarer Auswärtssieg! Wilmersdorf erobert die Tabellenspitze

Am Wochenende stand der 28. Spieltag der Berlin-Liga an.

Sie können es noch! Die Füchse feierten am Freitagabend ihren ersten (Pflichtspiel-)Sieg im Jahr 2025 und das ziemlich furios. Im Heimspiel gegen Johannisthal traf Sivaci schon nach wenigen Sekunden zum 1:0. Nach zehn gespielten Minuten stand es dann sogar schon 3:0, nachdem Brechler doppelt traf. Der legte dann nach etwas mehr als einer halben Stunde nochmal nach und erhöhte auf 4:0. Den Endstand besorgte Bourrakadi in der Nachspielzeit des zweiten Durchgangs.

Die Mini-Negativserie des Tabellenführers setzt sich fort. Nach der Niederlage gegen Altglienicke II und dem Unentschieden gegen den Berliner SC verlor Croatia am Freitagabend beim SC Charlottenburg. Für das Kellerkind traf Reichel zunächst per Elfmeter. Kurz vor Schluss legte Kücük nach. Der SCC sammelt weiter fleißig Punkte im Kampf um den Klassenerhalt und hat nun vorerst vier Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge.

Im Duell der Tabellennachbarn teilen sich Türkspor und Polar Pinguin die Punkte. Die Hausherren gingen in der Anfangsviertelstunde in Führung, dann passierte lang wenig. In der 75. Minute sah Polars Erbilgin nach Notbremse die rote Karte. Türkspor nutzte die Überzahl zunächst, erhöhte durch Bustamante vom Elfmeterpunkt aus auf 2:0. Der Treffer leitete eine wilde Schlussphase ein, in der die Gäste in Unterzahl zunächst verkürzten und schließlich in der 90. Minute ebenfalls per Elfmeter zum Ausgleich trafen.

Stern legt nach! Nach dem 2:0-Erfolg gegen Titelaspirant Wilmersdorf holen die Steglitzer beim SV Empor drei weitere Punkte. Der Tabellendritte ging dabei in Durchgang eins gleich zwei Mal in Führung. Empor konterte jeweils, stellte in der 71. Minute auf 2:2. In den Schlussminuten erzielte Schönfuß-Hahm zunächst per Kopf das 2:3, ehe Torun und Gantzberg jeweils in der Nachspielzeit nachlegten und das Ergebnis auf 2:5 schraubten. Damit klopft Stern 1900 nochmal ganz oben an. Der Rückstand auf Tabellenführer Croatia beträgt nur noch vier Punkte.

Auch Altglienicke II ist plötzlich wieder mittendrin im Kampf um Platz eins. Mit einem klaren 5:0-Heimerfolg gegen Schlusslicht Hilalspor verkürzt die Regionalliga-Reserve den Rückstand auf Croatia auf fünf Zähler. Die Tore erzielten Tomczak (2), El Sadani, Cross und Sadat.

Croatia patzte erneut und bot dem 1. FC Wilmersdorf die Gelegenheit, die Tabellenführung zu übernehmen. Das Team von Trainer Karim Benyamina ließ sich diese nicht entgehen und siegte beim Frohnauer SC klar mit 0:4. Okech traf in der ersten halben Stunde doppelt. Zehn Minuten vor dem Ende machte Techie-Menson dann den Deckel drauf und Kupfer legte sogar noch einen drauf. Dank des besseren Torverhältnisses gegenüber Croatia grüßt Wilmersdorf jetzt von der Tabellenspitze und hat den Aufstieg in der eigenen Hand.

Dieser Sieg ist mehr als drei Punkte wert. Für Hohen Neuendorf spitzte sich die Lage im Tabellenkeller in den letzten Wochen mehr und mehr zu. Im Duell der Aufsteiger gegen Biesdorf konnten die Blau-Weißen am heutigen Sonntag mit einem knappen 1:0-Erfolg ganz wichtige Zähler sammeln. Das Siegtor erzielte Niederau in der 66. Minute. Da Teutonia verlor, hat HND nun vier Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz.

Der Berliner SC verlor sein Heimspiel gegen SpaKi, doch dank der Niederlage von Teutonia bleibt der Vorsprung auf Rang 16 komfortabel. Berjaoui brachte den BSC nach einer guten halben Stunde in Führung. In der Schlussviertelstunde drehten die Spandauer Kickers durch Hassan und Jizzini die Partie und festigten dadurch ihren Platz in den Top 5. Bei sechs Punkten Rückstand auf Wilmersdorf ist auch die Meisterschaft durchaus noch in Reichweite.

Für Teutonia wird die Luft enger. Bei der 4:0-Niederlage gegen Mariendorf geriet der Tabellensechzehnte schon nach drei Minuten in Rückstand. Im zweiten Durchgang legte Mariendorf zunächst nach einer gespielten Stunde nach. Yorguner und Neumeier schraubten das Ergebnis dann noch in die Höhe. Weil Hohen Neuendorf und der SC Charlottenburg gewinnen, droht Teutonia den Anschluss ans rettende Ufer zu verlieren. Es sind schon vier Punkte.

