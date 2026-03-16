🔴⚪ Klarer Auswärtssieg für unsere Zweite!

Mit einer sehr reifen und erwachsenen Leistung gewinnt der TSV Weilheim II deutlich mit 6:1 bei der SF Dettingen II. Von Beginn an waren die Weilheimer hellwach und stellten früh die Weichen auf Sieg.

Bereits nach sechs Minuten schnürte Igor Zivkovic einen Doppelpack und brachte unsere Zweite mit 2:0 in Führung. Nach dem zwischenzeitlichen Anschlusstreffer der Gastgeber antworteten die Weilheimer prompt: Tobias Salzer und erneut Zivkovic erhöhten innerhalb weniger Minuten auf 4:1, ehe Salzer noch vor der Pause das 5:1 nachlegte.