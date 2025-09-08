KLARER AUSWÄRTSSIEG FÜR BORUSSIA

Das Spiel in Rustenfelde begann für die Gäste sehr verheißungsvoll, nachdem Elias Hartmann bereits in der 2. Spielminute, die Führung für Neuendorf erzielte. Jan Hammerschmidt spielte in die Spitze und Elias Hartmann setzte sich energisch gegen die gegnerische Verteidigung durch und erzielte das 0:1. Im Weiteren Spielverlauf war Neuendorf die klar spielbestimmende Mannschaft, versäumte es aber erneut die zahlreichen Torchancen in zählbares umzusetzen. Somit konnte man auf Seiten der Borussia zur Halbzeitpause zwar mit der Führung zufrieden sein, haderte jedoch mit der mangelhaften Chancenverwertung. Der gastgebende TSV fand offensiv nicht statt, hatte aber auf Grund des knappen Rückstandes, noch alle Möglichkeiten für die zweite Halbzeit.

Die zweite Halbzeit beginnt und der Spielverlauf ähnelt der ersten Hälfte. Neuendorf bestimmt das Spiel versäumt es aber weiter Tore zu erzielen. Aussichtreiche Einschuss-gelegenheiten durch Jan Hammerschmidt, Christoph Vogt und Pascal Engelhardt, wurden nicht im gegnerischen Tor untergebracht, wobei auch der Keeper der Gastgeber mit einigen guten Paraden ein Tor der Neuendorfer verhinderte. In der der 55. Spielminute musste der junge Neuendorfer Verteidiger Vinzenz Griethe mit einer Platzwunde das Spielfeld verlassen und im Krankenhaus behandelt werden. Nachdem das Spiel nach der verletzungsbedingten Unterbrechung fortgesetzt werden konnte, kamen die Gastgeber in der 60. Spielminute völlig überraschend zum Ausgleich. Ein abgefälschter Schuss von Nico Thüne überwand den Neuendorfer Torwart Timo Hunold.

Sollte man aus Sicht der Borussia ein klar überlegenes Spiel, doch noch aus der Hand geben und der Gastgeber findet jetzt in das Spiel? Diese Frage wurde nur einige Minuten später beantwortet. Nachdem Pascal Engelhardt in der 62. Spielminute nur das Außennetz traf, machte es Jan Hammerschmidt kurz darauf besser und erzielte in der 65. Spielminute die erneute Führung für seine Mannschaft. In der 72. Spielminute war Jan Hammerschmidt erneut zur Stelle und erzielte das 1:3. Endlich konnten die Borussen ihre zahlreichen Torchancen auch in Tore ummünzen und waren jetzt klar auf der Siegerstraße, weil der TSV an diesem Tag dem Spiel der Borussia nichts entgegenzusetzen hatte. Die Rustenfelder konnten sich bei ihrem Schlussmann Erik Schlotterhose bedanken, bisher nur drei Gegentreffer bekommen zu haben.