Klarer Auswärtssieg – FC Fürstenried schlägt Alte Haide mit 6:1

Der FC Fürstenried setzt ein deutliches Ausrufezeichen in der Kreisliga 2 und gewinnt das Topspiel bei Alte Haide souverän mit 6:1. Die Mannschaft von Trainer Tufan Lacin bleibt damit auch im zweiten Saisonspiel ungeschlagen und präsentiert sich weiterhin in starker Frühform.

Nach zwei ersten guten Chancen nutzte Emre Tunc eine schnelle Umschaltaktion eiskalt zur frühen Führung: Nach Ballgewinn wurde er in die Tiefe geschickt, verarbeitete den Ball stark und schob zur verdienten 1:0-Führung ein.

Fürstenried startete konzentriert in die Partie und analysierte den Gegner zunächst ruhig. Alte Haide trat genau so auf, wie es das Trainerteam im Vorfeld erwartet hatte – die taktische Vorbereitung zahlte sich früh aus.

Von da an hatte Fürstenried das Spiel komplett im Griff. Noch vor der Pause fiel das 3:0 – die Partie war früh entschieden.

Ein Schlüsselpunkt folgte kurz darauf: Alte Haide versuchte mit taktischen Fouls Konter zu unterbinden und kassierte innerhalb von nur zwei Minuten zwei Gelb-Rote Karten – plötzlich standen die Gastgeber nur noch zu neunt auf dem Platz. Den fälligen Freistoß verwandelte Yakup Dora direkt zum 2:0.

Viele Chancen nach der Pause – dennoch klares Endergebnis

In der zweiten Hälfte erspielte sich Fürstenried zahlreiche Torchancen, ging aber zu fahrlässig mit den Möglichkeiten um. Erst in der Schlussphase fielen weitere Treffer – insgesamt sechs an der Zahl. Alte Haide kam zwischenzeitlich zum Ehrentreffer, ohne das Spiel noch einmal offen gestalten zu können.

Ein hochverdienter 6:1-Auswärtssieg, der Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben gibt.

Trainer Tufan Lacin im Interview

Julian Holzner: Tufan, ein klarer Sieg im Topspiel – wie hast du das Spiel erlebt?



Tufan Lacin: Wir haben den Gegner im Vorfeld gut analysiert – und sie haben exakt so gespielt, wie wir es erwartet hatten. Wir hatten von Anfang an viel Kontrolle und auch vor dem 1:0 bereits zwei, drei gute Chancen. Das Tor von Emre war super herausgespielt – Annahme und Abschluss perfekt.

Julian Holzner: Wie hast du die Szene mit den Platzverweisen gesehen?



Tufan Lacin: Die beiden Gelb-Roten Karten waren aus meiner Sicht berechtigt. Alte Haide hat versucht, unsere Umschaltmomente zu stoppen, aber das ging in dem Fall nach hinten los. Danach war das Spiel natürlich in unsere Richtung entschieden.

Julian Holzner: Wie beurteilst du den Auftritt deiner Mannschaft insgesamt?



Tufan Lacin: Wir hatten sehr viel Ballbesitz, viel Ruhe im Spielaufbau, haben gut verlagert und die Räume bespielt. Was uns wieder gefehlt hat, war die Konsequenz vor dem Tor – wir hätten deutlich früher höher führen müssen. Trotzdem war es ein verdienter Sieg, die Jungs waren läuferisch und spielerisch in Topform. Es wird immer besser – man merkt, wie die Mannschaft weiter zusammenwächst.

Julian Holzner: Wie geht’s jetzt weiter?



Tufan Lacin: Wir freuen uns über die bisherige Ausbeute, aber der Fokus geht sofort weiter: Am Mittwoch steht das Pokalspiel an (19 Uhr), und am Sonntag empfangen wir 1860 III (11 Uhr) – beide Heimspiele. Wir wollen den Schwung mitnehmen.