Klarer Auswärtssieg! Bovender SV schlägt Lengede mit 4:1

Schon früh stellte Dennis Falinski per Foulelfmeter die Weichen auf Sieg (6.). Bovenden kontrollierte Ball und Gegner, verpasste es jedoch, die Führung trotz zahlreicher guter Gelegenheiten auszubauen. Erst nach dem Seitenwechsel legte Falinski mit seinem zweiten Treffer nach (62.).

Die Freude über das 0:2 währte jedoch nur kurz: Nabil Musa brachte Lengede zwei Minuten später zurück ins Spiel (64.). Doch die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten. Andi Morina stellte in der 73. Minute den alten Abstand wieder her, ehe erneut Falinski mit seinem dritten Tor (83.) endgültig für klare Verhältnisse sorgte.

„Ein verdienter Sieg, der Gegner hatte in 90 Minuten zwei Halbchancen. Wir haben aus viel Ballbesitz und vielen Möglichkeiten eigentlich zu wenig gemacht, deshalb kann Lengede mit dem 1:4 noch zufrieden sein“, bilanzierte Bovenden-Coach Yannick Broscheit mit einem Augenzwinkern.

Neben den drei Punkten gab es für die Bovender noch ein anderes Highlight: „Wir würden uns freuen, nächstes Jahr nach dem Spiel in Lengede wieder beim Urfa Grillhaus essen zu können“, so Broscheit lachend.

Mit dem deutlichen Auswärtssieg setzt der BSV ein Ausrufezeichen und untermauert seine Ambitionen in der Liga, während Lengede an diesem Tag chancenlos blieb.