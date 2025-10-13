Klarer Auswärtssieg

geschrieben von Lukas Honold:

Back-to-back Auswärtsspiele hieß es für die Mannschaft von Coach

Florian Huber am 9. Spieltag. Nach dem erfolgreichen Auftritt aus der

Vorwoche in Egg war das Ziel, mit einem erneuten Dreier den

Anschluss an den Relegationsplatz zu halten.

Die Grün-Weißen starteten auch fulminant mit der ersten

Großchance nach wenigen Minuten. Laurin Rampp preschte über die

linke Seite bis in den Strafraum vor, zog Vollspann aufs lange Eck ab

und wurde nur noch vom Pfosten am Torerfolg gehindert. Der

Abpraller landete mitten im Strafraum bei Koffi Adekpe, der den Ball

aber nicht am letzten Verteidiger auf der Linie vorbeibrachte, sondern

die Kugel rechts am Tor vorbeischob. Die Hawangener hatten in der

1. Halbzeit ihre Möglichkeiten meist nach steilen Bällen. Die

durchgeflutschten Bälle konnten aber von der Günzer Defensive

meist noch rechtzeitig korrigiert werden. Es war aber aus Sicht der

Günzer auch einmal ordentlich Dusel dabei, als ein Pass der

Hausherren durch die Kette gesteckt wurde und der Hawangener

Stürmer allein vor dem Keeper den Ball rechts am Tor vorbeischob.

Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit stellte sich dann die

spielerische Überlegenheit der Gäste auch auf der Anzeigetafel ein.

Den ersten Treffer Mitte des ersten Durchgangs erzielte Michael

Harzenetter, nachdem ein Freistoß von der rechten Strafraumkante

im Gewusel abprallte und der Kapitän der Günzer den Abstauber

eiskalt nutzte. Kurz vor dem Pausenpfiff tankte sich Laurin Rampp

erneut in den Strafraum durch, schloss wiederum stramm aufs lange

Eck ab. Diesmal wurde der Abschluss zwar nicht vom Pfosten,

sondern vom Fuß des Heimkeepers gestoppt, jedoch war Tim

Schwarz am zweiten Pfosten durchgelaufen und konnte den

Abpraller zur 0:2-Pausenführung nutzen.

Wenige Minuten nach der Halbzeit machten die Günzer dann den

Sack komplett zu. Patrick Daufratshofer erzielte in der 50. und 58.

Spielminute einen Doppelpack. Sehenswert war hier vor allem sein

Treffer hoch ins lange Eck, nachdem er zuvor allein auf die Reise

geschickt worden war. Für die letzten 30 Minuten wurde auf beiden

Seiten mehrfach durchgewechselt. Die Hawangener hatten im

zweiten Durchgang keine Hochkaräter mehr vorzuweisen. Somit

wahrte Keeper Noah Böckler erneut die weiße Weste und vorne

hatten die Grün-Weißen sogar noch die Möglichkeit, die Führung

auszubauen, nutzten weitere gute Chancen aber nicht mehr

konsequent aus, wodurch es beim verdienten 0:4-Auswärtserfolg

blieb.