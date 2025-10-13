Klarer Auswärtssieg

geschrieben von Lukas Honold:
Back-to-back Auswärtsspiele hieß es für die Mannschaft von Coach
Florian Huber am 9. Spieltag. Nach dem erfolgreichen Auftritt aus der
Vorwoche in Egg war das Ziel, mit einem erneuten Dreier den
Anschluss an den Relegationsplatz zu halten.
Die Grün-Weißen starteten auch fulminant mit der ersten
Großchance nach wenigen Minuten. Laurin Rampp preschte über die
linke Seite bis in den Strafraum vor, zog Vollspann aufs lange Eck ab
und wurde nur noch vom Pfosten am Torerfolg gehindert. Der
Abpraller landete mitten im Strafraum bei Koffi Adekpe, der den Ball
aber nicht am letzten Verteidiger auf der Linie vorbeibrachte, sondern
die Kugel rechts am Tor vorbeischob. Die Hawangener hatten in der
1. Halbzeit ihre Möglichkeiten meist nach steilen Bällen. Die
durchgeflutschten Bälle konnten aber von der Günzer Defensive
meist noch rechtzeitig korrigiert werden. Es war aber aus Sicht der
Günzer auch einmal ordentlich Dusel dabei, als ein Pass der
Hausherren durch die Kette gesteckt wurde und der Hawangener
Stürmer allein vor dem Keeper den Ball rechts am Tor vorbeischob.
Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit stellte sich dann die
spielerische Überlegenheit der Gäste auch auf der Anzeigetafel ein.
Den ersten Treffer Mitte des ersten Durchgangs erzielte Michael
Harzenetter, nachdem ein Freistoß von der rechten Strafraumkante
im Gewusel abprallte und der Kapitän der Günzer den Abstauber
eiskalt nutzte. Kurz vor dem Pausenpfiff tankte sich Laurin Rampp
erneut in den Strafraum durch, schloss wiederum stramm aufs lange
Eck ab. Diesmal wurde der Abschluss zwar nicht vom Pfosten,
sondern vom Fuß des Heimkeepers gestoppt, jedoch war Tim
Schwarz am zweiten Pfosten durchgelaufen und konnte den
Abpraller zur 0:2-Pausenführung nutzen.
Wenige Minuten nach der Halbzeit machten die Günzer dann den
Sack komplett zu. Patrick Daufratshofer erzielte in der 50. und 58.
Spielminute einen Doppelpack. Sehenswert war hier vor allem sein
Treffer hoch ins lange Eck, nachdem er zuvor allein auf die Reise
geschickt worden war. Für die letzten 30 Minuten wurde auf beiden
Seiten mehrfach durchgewechselt. Die Hawangener hatten im
zweiten Durchgang keine Hochkaräter mehr vorzuweisen. Somit
wahrte Keeper Noah Böckler erneut die weiße Weste und vorne
hatten die Grün-Weißen sogar noch die Möglichkeit, die Führung
auszubauen, nutzten weitere gute Chancen aber nicht mehr
konsequent aus, wodurch es beim verdienten 0:4-Auswärtserfolg
blieb.