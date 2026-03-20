„Klarer Außenseiter“: Schwicheldt gastiert beim Aufstiegsanwärter

– Foto: Marcel Eichholz

Wenn am kommenden Sonntag um 14:00 Uhr der Anpfiff in Wendezelle ertönt, treffen zwei Welten der Bezirksliga 2 Braunschweig aufeinander. Auf der einen Seite die Hausherren, die nach ihrem knappen 1:0-Erfolg gegen den FC Wenden – gesichert durch einen späten Treffer von Maik Laschkowski in der 82. Minute – weiterhin den Aufstieg fest im Visier haben. Auf der anderen Seite der TSV Schwicheldt, der mit dem Selbstvertrauen von zwei Siegen in Folge anreist, zuletzt einem beachtlichen 3:1-Auswärtssieg beim BSC Acosta II.

So., 22.03.2026, 14:00 Uhr TSV Wendezelle Wendezelle TSV Schwicheldt Schwicheldt 14:00 PUSH

Die Rollenverteilung: „Klarer Außenseiter“ Für Schwicheldts Trainer Benjamin Weiß ist die Ausgangslage trotz der jüngsten Erfolgserlebnisse eindeutig. Mit Blick auf die Tabelle und die individuelle Klasse des Gegners schiebt er die Favoritenrolle entschlossen nach Wendezelle. „Wenn man sich das Tabellenbild anguckt, ist es klar: Wendezelle schnuppert wieder am Aufstieg“, analysiert Weiß. Er rechnet vor, dass die Gastgeber bei einem Sieg in ihren Nachholspielen bis auf einen Punkt an Spitzenreiter Lehndorf heranrücken könnten. „Wir dagegen kämpfen ganz klar um den Klassenerhalt. Von daher nehme ich die Außenseiterrolle natürlich gerne an. Ich glaube, keine Mannschaft in dieser Liga hat in der Breite qualitativ so einen guten Kader wie Wendezelle.“

Besonders die Historie mahnt in Schwicheldt zur Vorsicht. In Wendezelle hingen die Trauben für den TSV bislang immer extrem hoch. „Ich glaube, selbst da haben wir noch nie irgendwas mitgenommen“, gesteht Weiß mit Blick auf die schwierige Auswärtsaufgabe. Man gehe als „Underdog“ in die Partie, wolle aber dennoch das Bestmögliche versuchen. Respekt beim Favoriten Trotz der klaren tabellarischen Überlegenheit zeigt man in Wendezelle großen Respekt vor den Gästen. Trainer Marius Plote warnt davor, die Schwicheldter an ihrem derzeitigen Tabellenstand zu messen. Für ihn ist Rot-Weiß Schwicheldt die „Überraschungsmannschaft der Rückrunde“. Plote verweist auf die sechs Punkte aus den ersten zwei Spielen, insbesondere den Sieg auf dem ungewohnten Kunstrasen beim BSC2: „Das war so nicht zu erwarten.“