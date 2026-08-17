Klarer Ausgang im ersten Viersen-Derby vor mehr als 1000 Zuschauern Es ist ein einseitiges Derby zwischen dem 1. FC Viersen und Rahser. Vor allem die Viersener Neuzugänge ragen heraus, der 1. FC springt an die Tabellenspitze. Das sind die anderen Partien in der Kreisliga A. von RP / Tristan-Yannick Benten & Arnd Janssen · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser

FC Viersen siegt im Derby – Foto: Markus Verwimp

Das langerwartete neue Viersen-Derby, das es in der Form wohl noch nie gegeben hat, wurde für den lokalen Platzhirschen 1. FC Viersen zu einer klaren Angelegenheit: Zum Auftakt der Saison in der Kreisliga A schlug Viersen am Freitag den Aufsteiger SC Viersen-Rahser im ersten Derby mit 6:1.

FC Viersen souverän, Hehn mit Überraschungserfolg in Neersbroich Ob die kurze Anreise (Luftlinie rund zwei Kilometer) vom Stadion Hoher Busch zur Auswärtsfahrt nach Rahser da dem 1. FC entgegenkam? Jedenfalls war der Favorit von Anfang an vor rund 1000 Zuschauern auf dem Platz überlegen, sicher auch dank seiner hochkarätigen Neuzugänge. Vasileios Dedidis, der im Osten bei BFC Dynamo und Carl Zeiss Jena schon Regionalliga-Erfahrung sammelte, brachte die Gäste in Minute 18 in Führung. Ein Eigentor brachte den 1. FC Viersen noch vor der Halbzeit mit 2:0 in Front (37.). Alle Hoffnungen der Heimmannschaft auf einen Punktgewinn erloschen früh in Halbzeit zwei, denn Viersen stellte per Doppelschlag von Dedidis (47.) und Maikel Mitchel Koeman (50.) auf 4:0. Auch der verschossene Elfmeter von Kevin Weggen in der 62. Minute änderte nichts am Spielverlauf und so sorgte Shandler Servania mit zwei Treffern für das 6:0 (67., 85.). Yannik Kuhn markierte kurz vor Schluss noch den Ehrentreffer der Hausherren (87.). Mit dem Erfolg springt Viersen an die Tabellenspitze. Eine überraschende 2:4-Niederlage mussten die Sportfreunde Neersbroich am Sonntag gegen die im Frühling noch beinahe abgestiegene DJK Hehn hinnehmen. Vor allem Hehns Urgestein Fabian Hentrup trumpfte mit drei Treffern auf, er markierte das 1:0 (17.), das 3:0 (47.) und das zwischenzeitliche 4:0 (49.). Riad Ainouz steuerte das 2:0 (41.) bei. Nach dem hohen Rückstand bäumte sich Neersbroich noch mal auf, doch ohne Erfolg.

„Hehn hat gut verteidigt und wir waren zu pomadig, teilweise zu kompliziert. In der Liga kriegt man nichtsgeschenkt, jeder Fehler wurde von Hehn mit einem Gegentor bestraft. Dann wird es brutal schwer“, analysierte Neersbroich-Coach Oliver Glogau, der einräumte: „Wir haben heute nicht geliefert.“ Er erwartet eine Saison mit noch vielen überraschenden Ergebnissen. Otzenrath dreht Spiel, FC Mönchengladbach gelingt ein Auftakt-Sieg Mit dem Schrecken davongekommen ist der SV Otzenrath. Nach einem 1:4-Rückstand gegen den VfB Korschenbroich bis zur 42. Minute drehten die Jüchener das Spiel noch in einen 6:4-Sieg. Drei Tore von Martin Naubert trugen dazu bei, dazu profitierte Otzenrath von zwei Korschenbroicher Eigentoren.