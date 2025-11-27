Klarer Auftrag: Olympia Laxten sucht den versöhnlichen Jahresausklang

Olympia Laxten musste zuletzt ein deutliches 0:5 beim Aufsteiger SV Veldhausen hinnehmen. Trainer Daniel Holtgers machte daraus keinen Hehl und fand klare Worte: „Wir haben letzte Woche in Veldhausen eine äußerst bittere und leider verdiente Niederlage hinnehmen müssen. Diese Pleite wollen wir im letzten Spiel des Jahres wieder zurecht rücken.“

Für das Team geht es nun darum, mit einem anderen Auftreten zurück in die Spur zu finden. Holtgers betont deutlich, was er von seiner Mannschaft erwartet: „Wir wollen mit einer anderen Mentalität auftreten.“

Der Gegner aus Langen reist mit Rückenwind an. Am vergangenen Wochenende gelang ein 3:1-Erfolg gegen Neuenhaus, womit sich der SVL im oberen Tabellendrittel festsetzte. Bereits im Hinspiel bekam Laxten zu spüren, wie unangenehm und abgezockt die Gäste auftreten können. Holtgers erinnert: „Der SV Langen ist eine erfahrene und effiziente Truppe, was wir im Hinspiel gemerkt haben.“ – damals unterlagt Laxten Langen mit 1:5.

Trotz der jüngsten Enttäuschung blickt Laxten optimistisch auf die letzte Partie des Jahres. Die Saison verlief insgesamt stabil, und das soll sich auch im finalen Auftritt vor der Winterpause widerspiegeln. Der Coach formuliert das Ziel klar: „Dennoch wollen wir ein gutes Spiel machen und die bis dato gute Saison entsprechend ausklingen lassen.“

Laxten steht derzeit auf Platz 10 der Tabelle, während der SV Langen als Fünfter noch in Schlagdistanz zu den Spitzenplätzen liegt. Für beide Teams geht es also um wichtige Punkte – für Laxten im Kampf um ein ruhiges Mittelfeldpolster, für Langen um den Anschluss nach oben.

Mit neuer Mentalität, klaren Worten des Trainers und der Aussicht auf einen versöhnlichen Jahresabschluss dürfte die Partie auf dem Kunstrasen einen spannenden Rahmen bieten.