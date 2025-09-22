Klarer Auftrag erfüllt: Winti-United siegt in Fehraltorf 0:5

Am Samstagabend, den 20. September, fand das 2. Cuprundenspiel auf dem Sportplatz Hüttenwis beim FC Fehraltorf statt. Der Gastgeber aus der 4. Liga empfing den SC Winterthur United aus der 3. Liga.

Die Sonne brannte direkt auf das Spielfeld und machte die Bedingungen für die Spieler anstrengend, ansonsten herrschte perfektes Fussballwetter.

Bis zur Pause blieb Winti-United die tonangebende Mannschaft. Kurz vor dem Halbzeitpfiff nutzten die Gäste einen Ballverlust des Heimteams eiskalt aus. Andy leitete den Konter ein, passte vorwärts, danach kam der Ball zu Jaro, der den Ball klug für David ablegte und dieser verwandelte souverän zu seinem zweiten Treffer des Abends. Mit einer verdienten 0:2-Führung ging es in die Halbzeitpause.

Von Beginn an übernahm Winti-United die Kontrolle über das Spiel. Beide Teams versuchten nach vorne zu spielen, doch die Gäste erspielten sich klar mehr Torchancen. In der 29. Minute war es dann soweit: Filip spielte einen perfekt getimten langen Ball in die Tiefe auf David. Dieser setzte sich auf der linken Seite durch, umkurvte den Torwart und schob cool zum 0:1 ein.

Die zweite Hälfte begann jedoch schwach aus Sicht von Winti-United. Fehraltorf kam aggressiv aus der Pause, setzte die Gäste unter Druck und erspielte sich gleich mehrere gute Chancen. Mit etwas Glück und dank schwacher Abschlüsse überstanden die Winti-United diese Phase unbeschadet. Danach fanden sie aber wieder zurück in ihr Spiel.

In der 54. Minute kombinierten Andy und Oliver sehenswert über die rechte Seite. Oliver legte quer, und Andy schob den Ball flach ins Netz – 0:3 für Winti-United. Ein Treffer, der den Widerstand der Gastgeber endgültig brach.

In der 73. Minute trat Filip zu einem Freistoss an. Mit einem herrlichen Schuss auf den langen Pfosten versenkte er den Ball unhaltbar im Tor – 0:4. Und in der 80. Minute setzte David den Schlusspunkt. Nach einem Traumpass von Filip tauchte er frei vor dem Torwart auf und lupfte den Ball eiskalt ins Netz. 0:5 – sein dritter Treffer an diesem Abend.

In den letzten Minuten passierte nichts Nennenswertes mehr. Winti-United spielte die Partie souverän zu Ende und feierte einen hochverdienten 0:5-Auswärtssieg. Somit qualifiziert sich SC Winterthur Untied sich ins 1/16-Final des Cups. Eine starke Vorstellung mit sehenswerten Toren und einer geschlossenen Teamleistung.

