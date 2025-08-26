Klarer Auftaktsieg

geschrieben von Lukas Honold:
Genau wie zum Abschluss der abgelaufenen Saison gastierte erneut
der BSC Memmingen in Lauben zum 1. Spieltag der neuen Runde.
Im Kader der 1. Mannschaft haben sich zum Auftakt ein paar Dinge
verändert. Mit Simon Daufratshofer wurde der langjährige Kapitän der
Grün-Weißen in den wohlverdienten Fußballerruhestand
verabschiedet. Ihm gleich taten dies Timo Zwilcher und Matthias
Harzenetter, welche leider verletzungsbedingt in der letzten Spielzeit
nicht vollumfänglich am Geschehen teilnehmen konnten. Danke euch
für euren jahrelangen Einsatz als aktive Spieler unserer Teams.
Neben den Abgängen durften wir mit Freude Leon und Laurien
Rampp im Team begrüßen, die sich gemeinsam mit Luca Miller aus
der A-Jugend mit guten Leistungen in der Vorbereitung nahtlos in die
Gruppe eingliederten. Der frische Wind durch die neuen Kräfte
machte sich gleich im ersten Spiel bezahlt, nachdem Coach Flo
Huber mit Urlaubern, Rotsperre und der Kemptner Festwoche gleich
auf sechs seiner Spieler verzichten musste.
Die verfügbaren Jungs der Heimelf ließen aber im ersten Heimspiel
nichts anbrennen. Gleich in der ersten Minute hatte Patrick
Daufratshofer mit dem schwächeren rechten Fuß eine Chance im
Sechzehner, welche aber gut vom Memminger Keepers pariert
wurde. In der 12. Und 17. Spielminute machte Tim Schwarz dann
aber kurzen Prozess. Einmal köpfte er eine Ecke zur 1:0 Führung ins
Netz, nachdem der Keeper sich etwas in der Luft verschätzte und nur
kurz darauf schob er erneut nach einer Ecke im Nachschuss die
Kugel flach über die Linie. Komplettiert wurden die Offensivaktionen
der Günzer noch durch einen Heber von Patrick Daufratshofer nahe
der Grundlinie an die Latte. Selbiger war es im zweiten Abschnitt
erneut Patrick, der aus spitzem Winkel am linken Fünfereck die
rechte untere Ecke mit einem Flachschuss nur knapp verfehlte. Die
endgültige Entscheidung brachte dann erneut Tim Schwarz. Sein
Schuss mit der Innenseite aus fast 20 Metern mit Schnitt ins rechte
untere Eck besiegelte den ersten Dreier der Saison bereits nach etwa
einer gespielten Stunde. Im restlichen Verlauf der Partie hatte die
Heimelf defensiv weiterhin alles im Griff, ließ keine Torchancen zu
und gewann damit auch verdient zum Auftakt der neuen Spielzeit.