Klarer Auftaktsieg

geschrieben von Lukas Honold:

Genau wie zum Abschluss der abgelaufenen Saison gastierte erneut

der BSC Memmingen in Lauben zum 1. Spieltag der neuen Runde.

Im Kader der 1. Mannschaft haben sich zum Auftakt ein paar Dinge

verändert. Mit Simon Daufratshofer wurde der langjährige Kapitän der

Grün-Weißen in den wohlverdienten Fußballerruhestand

verabschiedet. Ihm gleich taten dies Timo Zwilcher und Matthias

Harzenetter, welche leider verletzungsbedingt in der letzten Spielzeit

nicht vollumfänglich am Geschehen teilnehmen konnten. Danke euch

für euren jahrelangen Einsatz als aktive Spieler unserer Teams.

Neben den Abgängen durften wir mit Freude Leon und Laurien

Rampp im Team begrüßen, die sich gemeinsam mit Luca Miller aus

der A-Jugend mit guten Leistungen in der Vorbereitung nahtlos in die

Gruppe eingliederten. Der frische Wind durch die neuen Kräfte

machte sich gleich im ersten Spiel bezahlt, nachdem Coach Flo

Huber mit Urlaubern, Rotsperre und der Kemptner Festwoche gleich

auf sechs seiner Spieler verzichten musste.

Die verfügbaren Jungs der Heimelf ließen aber im ersten Heimspiel

nichts anbrennen. Gleich in der ersten Minute hatte Patrick

Daufratshofer mit dem schwächeren rechten Fuß eine Chance im

Sechzehner, welche aber gut vom Memminger Keepers pariert

wurde. In der 12. Und 17. Spielminute machte Tim Schwarz dann

aber kurzen Prozess. Einmal köpfte er eine Ecke zur 1:0 Führung ins

Netz, nachdem der Keeper sich etwas in der Luft verschätzte und nur

kurz darauf schob er erneut nach einer Ecke im Nachschuss die

Kugel flach über die Linie. Komplettiert wurden die Offensivaktionen

der Günzer noch durch einen Heber von Patrick Daufratshofer nahe

der Grundlinie an die Latte. Selbiger war es im zweiten Abschnitt

erneut Patrick, der aus spitzem Winkel am linken Fünfereck die

rechte untere Ecke mit einem Flachschuss nur knapp verfehlte. Die

endgültige Entscheidung brachte dann erneut Tim Schwarz. Sein

Schuss mit der Innenseite aus fast 20 Metern mit Schnitt ins rechte

untere Eck besiegelte den ersten Dreier der Saison bereits nach etwa

einer gespielten Stunde. Im restlichen Verlauf der Partie hatte die

Heimelf defensiv weiterhin alles im Griff, ließ keine Torchancen zu

und gewann damit auch verdient zum Auftakt der neuen Spielzeit.