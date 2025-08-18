Klarer 6:1-Sieg gegen FC München City e.V.

In der ersten Runde des Toto-Pokals setzte sich der FC Biberg eindrucksvoll mit 6:1 gegen den FC München City e.V. durch. Vor 20 Zuschauern zeigte die Mannschaft von Trainer Luca Nowok eine überzeugende Leistung.

Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase brachte Samim Samimi den FC Biberg in der 42. Minute mit 1:0 in Führung. Kurz nach der Pause gelang Daniel Biongiorno in der 52. Minute der Ausgleich für den FC München City e.V.

Doch der FC Biberg antwortete entschlossen: Gabriel Konecny stellte in der 60. Minute den alten Abstand wieder her. In der Schlussphase drehte der FC Biberg richtig auf. Zunächst erhöhte Samim Samimi in der 71. Minute auf 3:1. Anschließend zeigte sich Jannik Heinze in Torlaune und traf in der 78., 79. und 83. Minute gleich dreimal, was den deutlichen 6:1-Endstand besiegelte.