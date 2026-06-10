Klarer 4:0 Auswärtssieg für den FC Oberglatt

Der FC Niederweningen 2 musste sich im Spiel am Samstagnachmittag gegen den FC Oberglatt deutlich mit 0:4 geschlagen geben. Zu deutlich war am Ende der Qualitätsunterschied.

Der FC Oberglatt startete dynamisch ins Spiel und erspielte sich so die ersten Torchancen. Es dauerte nicht lange nach dem Anpfiff bis Patrick nach einer Flanke von Lorenzo per Kopf einnetzte.

Die Mannschaft aus Niederweningen beschränkte sich darauf defensiv zu stehen und versuchte mit schnellen Kontern die Defensive von Oberglatt zu überraschen. Diese war aber konzentriert und konnte die Offensive des Heimteam grösstenteils in Schach halten. In der ersten Halbzeit gelang Niederweningen nur selten der Durchbruch und Dragan war im Tor hellwach und parierte sehenswert ein 1vs1. Das Spiel war durch harte Zweikämpfe geprägt, teilweise vielleicht sogar jenseits des Erlaubten. Der FC Oberglatt übernahm zunehmend die Kontrolle über das Spiel. Andreas schnürte das zweite mal in dieser Saison ein Doppelpack und Fabian traf einmal. So stand es 4:0 zur Pause.