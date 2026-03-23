Klarer 3:0-Sieg für Altenholz im Derby gegen Suchsdorf

Altenholz begann mit viel Tempo und Entschlossenheit. Bereits in der 12. Minute brachte Leewe Erfmann sein Team in Führung. Nur eine Minute später erhöhte Mats Ellwanger auf 2:0 – ein früher Doppelschlag, der den Gästen sichtbar den Stecker zog. Maalik Mamitiana Brackmann stellte in der 30. Minute auf 3:0 und sorgte damit bereits früh für klare Verhältnisse. Trainer Nils Lenschau sprach nach der Partie von einer „klaren Marschroute“ und einer gelungenen Reaktion auf die Vorwoche. Sein Team sei „mit unglaublich viel Wucht“ gestartet, während der Gegner in der Anfangsphase „nichts entgegenzusetzen“ hatte.

Auch auf Seiten des Suchsdorfer SV wurde die schwache erste halbe Stunde deutlich angesprochen. Trainer Dennis Guscinas erklärte, seine Mannschaft habe die Anfangsphase „total verschlafen“ und sei „geistig nicht frisch“ gewesen. Besonders im Zweikampfverhalten habe es deutlich gemangelt.

Das Suchsdorfer Trainerduo Mischa Wolf (li.) und Dennis Guscinas hat jetzt alle Hände voll zu tun – physisch wie auch psychologisch. – Foto: Ismail Yesilyurt

Erst nach dem frühen Rückstand fanden die Gäste besser ins Spiel – zu einem Zeitpunkt, als Altenholz bereits komfortabel führte. Guscinas räumte ein, dass man „sogar Glück“ gehabt habe, nicht noch höher in Rückstand zu geraten.

Chancen bleiben ungenutzt

Trotz der schwachen Anfangsphase boten sich dem Suchsdorfer SV Möglichkeiten. Nach einem Standard vergab Pelle Christiansen eine große Doppelchance gegen den stark reagierenden Altenholzer Keeper Ciano Ploog. Zudem wurde eine weitere aussichtsreiche Situation wegen einer strittigen Abseitsentscheidung abgepfiffen. „Das hätte uns vielleicht nochmal ins Spiel zurückgeholt“, so Guscinas, der dennoch den Spielstand zur Pause als verdient einstufte.

Zweite Halbzeit ausgeglichen

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich eine Partie auf Augenhöhe. Beide Teams lieferten sich mehr Zweikämpfe, klare Torchancen blieben jedoch Mangelware.



Lenschau zeigte sich zufrieden mit der Kontrolle seines Teams, auch wenn offensiv „nicht mehr alles so griffig“ gewesen sei. Guscinas wiederum hob hervor, dass seine Mannschaft nun „die Zweikämpfe angenommen“ und sich stabilisiert habe – ohne jedoch die nötige Durchschlagskraft zu entwickeln.

Altenholz vorne passabel, hinten ausbaufähig

Der TSV Altenholz überzeugt weiterhin offensiv (48 Saisontore), bleibt defensiv jedoch anfällig (44 Gegentreffer). Der Sieg sorgt zumindest für ein positives Signal nach zuletzt durchwachsenen Ergebnissen. Beim Suchsdorfer SV bleibt die Situation angespannt. Mit nur 24 Treffern und einer schwachen Punkteausbeute steckt das Team weiter im Tabellenkeller fest.

Fazit

Der TSV Altenholz entschied die Partie mit einer starken Anfangsphase und verdiente sich den Heimsieg durch Effizienz und Spielkontrolle.



Der Suchsdorfer SV zeigte nach schwachem Beginn zwar eine Reaktion, ließ jedoch die nötige Konsequenz vor dem Tor vermissen. Trainer Dennis Guscinas brachte es auf den Punkt: Am Ende sei es ein „verdienter Heimerfolg“ gewesen – „auch in der Höhe leider verdient“ aus Sicht seiner Mannschaft.

TSV Altenholz: Ploog – Baesler, Eckey, Pantel (80. Lohse), Erfmann – Hansen – Farokhi (70. feißt), Dettenkofer, Brackmann (65. Bansemer), Ellwanger – Theophile (80. Biedermann).

Trainer: Nils Lenschau.

Suchsdorfer SV: Berger – Klose, Mlinski, Hackethal, Borkowski (77. Plew) – Borchers (46. Wulbrandt), Eberling, Christiansen, Weiß (65. Lübbehusen) – Reinke (30. Jan Sellmer), Ole Sellmer (65. Stengel).

Trainer: Dennis Guscinas/Mischa Wolf.

SR: Niklas Augustat (SG sarau/Bosau).

Ass.: Christian Schmidt, Rafael Michelau.

Z.: 78.