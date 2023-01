Klarenthal: Hallenturnier soll Mutmacher werden Gebeutelter SC Klarenthal bündelt vor dem Treffen in Gedenken an Roland „Friedel“ Witzel die Kräfte

Wiesbaden . Das Hallenfußball-Turnier in Gedenken an den am 1. April 2006 im Alter von 34 Jahren verstorbenen Roland „Friedel“ Witzel (Sonntag, ab 10 Uhr) soll im Lager des SC Klarenthal in mehrfacher Hinsicht ein Mutmacher für das neue Jahr werden. Schließlich stellen die Folgen des Brandes im Clubheim 2022 den Verein vor eine enorme Herausforderung. Nachdem bereits eine Benefizveranstaltung stattgefunden hat, soll sich im Laufe des Januars klären, wie es in Sachen Sanierung beziehungsweise Neuaufbau konkret weitergehen wird, erläutert Abteilungsleiter Rachid Rahou.