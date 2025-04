„Klaren Kopf behalten“ – Abgeklärte Bergdörfer auswärts erfolgreich

So., 27.04.2025, 15:00 Uhr

"Extrem wichtig, drei Punkte eingefahren zu haben in so einem wichtigen Spiel, auch tabellarisch gesehen", ordnete Fröchtenicht den Erfolg nach Abpfiff ein. Zuvor hatte sein Team nach einigen Unentschieden in den Vorwochen eine reife Leistung gezeigt.

Nach einem sehenswerten Steckpass von Santee Nimely brachte Philipp Bode die Gäste in der 24. Minute in Führung. Die Antwort der Hausherren folgte jedoch prompt: Nur zwei Minuten später nutzte Matthis Müller eine unübersichtliche Situation im Bergdörfer Strafraum zum schnellen Ausgleich. "Kriegen den Ball nicht konsequent geklärt", erklärt der Gästecoach.

Dennoch bewahrte die SG kühlen Kopf. Nach einem Foul an Philipp Kühne verwandelte Christoph Eckermann einen fälligen Strafstoß sicher zur erneuten Führung (38.). "Ein klarer Elfmeter, clever verwandelt", lobte Fröchtenicht.

Im zweiten Durchgang wurde die Partie hektischer, doch Bergdörfer blieb defensiv stabil. "Wir sind cool geblieben, haben viele lange Bälle konsequent verteidigt", analysierte der Coach stolz auf die Abgeklärtheit seines Teams. Ein weiteres Tor gelang in der Schlussminute: Nach einem erneuten Strafstoß, diesmal sicher verwandelt von Bastian Senger, war der 3:1-Auswärtserfolg perfekt.

Die Bergdörfer bauen durch den Sieg den Vorsprung auf die Abstiegsränge auf sechs Punkte aus und haben nun eine gute Ausgangsposition, um den Klassenerhalt frühzeitig zu sichern. Hettensen-Ellierode hingegen bleibt mit 19 Punkten Vorletzter und steht weiter massiv unter Druck.

Bereits am Mittwoch (30. April, 19.00 Uhr) wartet auf die SG Bergdörfer die nächste wichtige Aufgabe. Auf eigenem Platz in Brochthausen empfängt das Team den Vorletzten FC Gleichen. "Da geht es darum, noch mal nachzulegen und drei weitere Punkte zu holen", so Fröchtenicht abschließend.

FC Hettensen-Ellierode – SG Bergdörfer 1:3

FC Hettensen-Ellierode: Philipp Schneider, Lennart Busch, Alexander Nixdorf, Lucas Henne, Maurice Mühle, Nick Justin Tappendorf (85. Joshua Klinge), Sascha Bendroth, Torben Jeske (89. Timo Wölke), Janis Marten, Thorben Trebing (75. Nils Fiege), Matthis Müller - Trainer: Danny Willert

SG Bergdörfer: Daniel Rexhausen, Jakob Weidemann (74. Erik-Joona Metje), Philipp Kühne, Adrian Hobrecht, Christian Böning, Christoph Eckermann (69. Lennart Jauz), Bastian Senger, Dominink Diedrich, Philipp Bode, Santee Nimely, Luca Michael Rusalo (79. Nick Dornieden) - Trainer: Fabio Fröchtenicht

Schiedsrichter: David Bosse

Tore: 0:1 Philipp Bode (24.), 1:1 Matthis Müller (26.), 1:2 Christoph Eckermann (38.), 1:3 Bastian Senger (89.)

Restprogramm FC Hettensen-Ellierode:



19. Spieltag (Nachholspiel): (H) VfR Dostluk Osterode (9.)

29. Spieltag: (A) FC Eisdorf (13.)

30. Spieltag: (H) SG Dassel/Sievershausen (14.)

31. Spieltag: (A) TSV Landolfshausen/Seulingen (7.)

32. Spieltag: (H) RSV Göttingen (4.)

16. Spieltag (Nachholspiel): (H) FC Gleichen (16.)

33. Spieltag: (A) FC Gleichen (16.)

34. Spieltag: (H) SV Rotenberg (8.)

Restprogramm SG Bergdörfer:



19. Spieltag (Nachholspiel): (H) FC Gleichen (16.)

29. Spieltag: (H) Sparta Göttingen (5.)

30. Spieltag: (A) 1. SC Göttingen 05 II (10.)

21. Spieltag (Nachholspiel): (H) SCW Göttingen (2.)

31. Spieltag: (A) SG Werratal 2000 (11.)

16. Spieltag (Nachholspiel): (H) SG Dassel/Sievershausen (14.)

32. Spieltag: (H) FC Eisdorf (13.)

33. Spieltag: (A) SG Dassel/Sievershausen (14.)

34. Spieltag: (H) TSV Landolfshausen/Seulingen (7.)