Klare Worte nach Weidens klarer Niederlage

Bemüht: Weidens Tamer Tuncer. – Foto: Dagmar Meyer- Roeger

Auch im dritten Anlauf klappte es nicht. Es war das dritte Trainerdebüt bei Teutonia Weiden in dieser Saison. Und zum dritten Mal endete es für den Fußball-Mittelrheinligisten ohne Tore und Punkte. Nach Sawwas Panagiotidis (0:4 in Bergisch Gladbach) und Ercüment Dönmez (0:1 in Merten) verlor auch Cemil Temür bei seiner offiziellen Premiere an der Seitenlinie mit 0:4 (0:1) gegen den SSV Bornheim.

Weiden wollte im ersten Durchgang, presste hoch, hatte aber wieder ein Problem, das sich durch die gesamte Saison zieht: Klare Torchancen herausspielen und Tore erzielen fallen dieser Mannschaft einfach schwer. Viele Eckbälle landeten an diesem Sonntag gefährlich im Strafraum, fanden aber keinen Abnehmer. Talha Varli nach schnellem Umschaltspiel (18.) und Tamer Tuncer nach schönem Dribbling (20.) hatten die besten Gelegenheiten. Doch auch ihre Versuche gingen neben das Tor.

Ein Lebenszeichen im Abstiegskampf war das vom Tabellen-15. aus Würselen nicht. „Wir wollten heute unbedingt punkten. Dementsprechend sind wir sehr enttäuscht, in unserer Situation ist das sehr ärgerlich“, bilanzierte Temür, der seit dieser Woche Trainer und Sportlicher Leiter in Personalunion ist. Neben ihm auf der Bank war viel Platz: Nur drei Feldspieler plus Ersatztorwart saßen dort, ein Co- und Torwarttrainer fehlten.

Die Gäste versuchten es – wie vom Ex-Weidener Nuredin Alikahn bei FuPa prognostiziert, der vor steifen Nacken gewarnt hatte – zunächst meist mit langen Bällen. Der erste schön herausgespielte Angriff ging knapp daneben (21.). „Bornheim hat zunächst nur Kick and Rush gespielt“, meinte Temür.

Fünf Minuten später war es dann passiert: Über links setzte sich der Aufsteiger gut durch, hatte auf dem Weg in den Strafraum viel Zeit und Platz. Justin Krausa verwertete einen klug zurückgelegten Ball zur Führung (26.); Weidens Torwart Souheil Zeddoug konnte den Ball nicht mehr entscheidend abwehren. „Da sind wir beim Thema Selbstvertrauen. Wir machen aus unseren Gelegenheiten nichts. Der Gegner kommt einmal in die Box und trifft“, ärgerte sich Teutonias neuer Trainer.



Danach hatte Weiden mehrmals Glück, nicht den zweiten Treffer kassiert zu haben: Bornheim spielte einen Konter nicht sauber zu Ende aus (36.). Argjend Pacolli verhinderte mit einem Körperteil, das bei Männern besonders empfindlich ist, das 0:2. Kurz vor der Pause köpfte Julio Efemba völlig freistehend drüber (44.). „Spielerisch können wir mit der ersten Halbzeit zufrieden sein. Aber ohne Treffer kann man kein Spiel gewinnen“, sagte Temür.

Nach der Pause ging dann gar nichts mehr bei der Teutonia: Vermutlich niemand konnte verstehen, warum Bornheim zur 50. Minute nicht mit mindestens zwei Treffern Differenz geführt hatte: In den ersten fünf Minuten des zweiten Durchgangs vergab der Aufsteiger drei hundertprozentige Torchancen. „Es war auf einmal ein anderes Spiel: Wir waren unkonzentriert und haben zu viele einfache Fehlpässe gespielt. So kann man in dieser Liga nicht bestehen“, monierte Weidens Trainer.





Gut zehn Minuten später war das Spiel dann aber entschieden: Bornheim griff über rechts an, aus einem versuchten Schuss wurde eine Vorlage, die Efemba aus dem Stand zum 2:0 ins Tor verlängerte (59.). Wer das Länderspiel zwischen Deutschland und der Schweiz gesehen hatte, dürfte sich zwei Minuten später an Florian Wirtz erinnert haben: Aus ähnlicher Distanz traf Krausa traumhaft in den Winkel zum 3:0.

Von der Teutonia kam in Halbzeit zwei nicht mehr viel. Kapitän Meik Kühnel verzog aus guter Schussposition (69.). Die Luft war aus dieser qualitativ überschaubaren Partie raus. Weidens Fabian Brendel verhinderte mit gutem Einsatz das 0:4 (80.). Fünf Minuten später lief Marius Jennes unbehindert auf Torwart Zeddoug zu und legte quer auf Mohamed Zaim, der den Endstand besorgte (85.). „In der zweiten Halbzeit hätte es sogar höher ausgehen können“, musste Temür zugeben.

Da auch Hennef und Porz an diesem Wochenende nicht punkteten, hat die Teutonia vor der Osterpause weiterhin acht Zähler Rückstand auf das rettende Ufer bei noch neun ausstehenden Spielen. „Wir müssen nach vorne schauen, alles andere bringt nichts“, sagte Temür, gab aber auch zu: „Mit 14 Spielern plus Ersatztorwart fehlt an der einen oder anderen Stelle einfach Qualität.“

Weitere Ergebnisse: Hennef - Vichttal 0:2: 0:1 Valerius (62.), 0:2 Ak (77.) Frechen - 1. FC Düren 4:0: 1:0 Friesdorf (31.), 2:0 Taskale (44.), 3:0 Doll (45.), 4:0 Agirbas (65.) Rot: Marko (54./Düren)

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