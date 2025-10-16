Klare Worte nach Riesenenttäuschung beim SV Grafenhausen

Der Stachel sitzt tief: Nach der überraschenden 1:2-Niederlage in der Fußball-Kreisliga-A gegen den SV Titisee will der SV Grafenhausen nun bei der SG Riedböhringen/Fützen ein anderes Gesicht zeigen.

Er hat es angesprochen, eindringlich gewarnt. Doch der Appell fand ganz offensichtlich kein Gehör bei seinen Spielern. "Keine Mannschaft wird mit null Punkten in die Winterpause gehen. Aber wir dürfen jetzt nicht die Ersten sein, die gegen Titisee verlieren." Mit diesen Worten stimmte Grafenhausens Trainer Georg Isele am vergangenen Wochenende sein Team vor dem Duell gegen das Schlusslicht ein. Doch gegegentlich ist selbst der erfahrenste Übungsleiter machtlos. Manchmal ist das Unterbewusstsein einfach stärker. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.