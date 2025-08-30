🗣: Klare Worte in Neuperlach und Dornach – VfB und Rosenheim froh

Morgen, 14:30 Uhr SV Aubing München SV Aubing SB Chiemgau Traunstein Traunstein 14:30 PUSH

Neuperlach unterliegt klar – Trainer San macht Spielern ein Kompliment Heute, 15:00 Uhr 1.FC Garmisch-Partenkirchen Garmisch-P. SVN München SVN München 5 0 Abpfiff Gökhan San, Trainer des SVN München: »Wie bereits kommuniziert, sind wir heute mit einem nahezu komplett neu zusammengestellten Kader angetreten. In der Startformation standen Spieler, die bislang kaum gemeinsam auf dem Platz standen, sich noch nicht richtig kennen und dementsprechend auch nur sehr wenig miteinander trainiert haben. Einige meiner Jungs hatten auf der Busfahrt heute sogar mehr Zeit, sich kennenzulernen, als bisher auf dem Platz gemeinsam zu stehen. Zudem waren mehrere Neuzugänge dabei, die erst in den letzten Tagen zu uns gestoßen sind. Daher gilt mein besonderer Dank den Jungs, die heute zur Verfügung standen und den Fußball voll in den Mittelpunkt gestellt haben. Das verdient große Anerkennung und davon könnte sich manch einer, der zuletzt über angeblich fehlende Identifikation gesprochen hat, durchaus eine Scheibe abschneiden. Zum Spiel selbst: In dieser Konstellation kann man nicht erwarten, dass jeder Ablauf und jeder Ball perfekt sitzt. Wir waren heute gezwungen, uns stark auf Individualität zu verlassen. Die Spieler haben ihr Bestes gegeben in unserem Rahmen , das war zu sehen. Dass es im Kollektiv an der einen oder anderen Stelle gehapert hat, ist in Anbetracht der Ausgangssituation eine logische Folge. Den unbequemen Weg, den wir eingeschlagen haben, werden wir konsequent weitergehen. Hinter den Kulissen gilt es, die großen Baustellen zu bearbeiten und parallel daran zu arbeiten, aus dieser Gruppe eine funktionierende Mannschaft zu formen. Wir müssen den Fitnesszustand der aktuell noch nicht auf dem geforderten Niveau ist, deutlich verbessern und Schritt für Schritt das Niveau erreichen, das die Landesliga verlangt. Wir werden den Weg konsequent mit jenen Spielern gehen, die ihre Mentalität klar auf den Fußball richten, ambitioniert sind und den Willen haben, konstant Leistung abzurufen. Nicht mit denen hingegen, die ständig auf der Suche nach Fehlern sind, sich hinter Ausreden verstecken und durch destruktives Verhalten die Entwicklung blockieren. Dazu gehört auch die mentale Stärke, Rückschläge einzuordnen und sich davon nicht entmutigen zu lassen. Abschließend gratuliere ich Garmisch-Partenkirchen zum heutigen Erfolg und wünsche ihnen weiterhin viel Erfolg auf ihrem Weg.«

Dornach vergibt Hochkaräter zum Start gegen Grünwald: „Hätte zur Pause 5:5 stehen können“

Sebastian Wastl, Trainer des SV Dornach: »In erster Linie muss man sagen, dass Grünwald heute fußballerisch die bessere Mannschaft war und einen klaren Plan hatte. Wir sind über die gesamten 90 Minuten überhaupt nicht ins Spiel gekommen. Zwar waren wir in Umschaltmomenten immer mal wieder gefährlich, aber wir müssen uns langsam wirklich fragen, was wir mit unseren Torchancen machen. In den ersten zehn Minuten hatten wir drei sehr klare Möglichkeiten, darunter auch einen Elfmeter, der am Tor vorbeiging. Wenn wir da ein, zwei Tore machen, läuft die Partie vielleicht anders, aber so hat Grünwald das Spiel bestimmt. Sie sind mit ihren Chancen zum Glück genauso fahrlässig umgegangen wie wir. Hätte es zur Halbzeit 5:5 gestanden, hätte sich wohl niemand beschweren können – dann hätten die Zuschauer zumindest ein Torspektakel gesehen. So ging es mit 0:0 in die Pause. Schon in der ersten Halbzeit haben wir ein paar Veränderungen vorgenommen, die aber leider keine Wirkung gezeigt haben. Auch in der zweiten Hälfte haben wir kaum Spielfluss entwickelt und mussten viel verteidigen. Dann bekommen wir das Gegentor, wobei Grünwald davor sicher schon drei, vier Treffer hätte machen können. Letztlich fällt das Tor nach einer Flanke und einem Kopfball ins lange Eck. In den letzten Minuten haben wir dann alles nach vorne geworfen, auch unser Torwart ist mit nach vorn gegangen. Am Ende würgen wir den Ball in der, ich glaube, 93. Minute irgendwie über die Linie. Vielleicht wurden wir heute ein bisschen für den Aufwand der letzten Wochen belohnt, in denen wir oft wenig Zählbares mitgenommen haben. Trotzdem müssen wir dringend etwas verändern und unsere Chancen besser nutzen, denn darauf kommt es an. Ich habe keine Lust, jede Woche dazustehen und vergebenen Möglichkeiten nachzutrauern. Aber so ist es nun mal. Wir machen definitiv weiter und werden schauen, dass es in den nächsten Wochen besser wird.« VfB Hallbergmoos macht gegen Unterföhring vieles deutlich besser

Andreas Giglberger, Trainer des VfB Hallbergmoos: »Aus meiner Sicht war das heute ein verdienter Sieg für uns. Unterföhring ist zwar etwas besser in die Partie gestartet, aber wir haben dann relativ schnell die Spielkontrolle übernommen. In der ersten Halbzeit hat mir allerdings das Passtempo gefehlt, wodurch Unterföhring immer wieder die Lücken schließen konnte. In der Pause haben wir angesprochen, dass wir noch mehr Gier auf den Sieg entwickeln müssen, und das hat die Mannschaft in der zweiten Halbzeit auch umgesetzt. Wir hatten weiterhin die Kontrolle, haben uns deutlich mehr Torchancen erspielt als Unterföhring, darunter zwei Pfostenschüsse. Der gegnerische Keeper hat zudem mehrfach stark gehalten. Aber wir sind drangeblieben, wollten unbedingt den Dreier und haben alles reingeworfen. Es war ein typisches Freitagabendspiel in Hallbergmoos bei leichtem Regen, die Zuschauer haben uns nach vorne gepeitscht und die Jungs haben alles gegeben. Am Ende dürfen wir uns über den 1:0-Last-Minute-Sieg nach einer Standardsituation freuen, bei der wir gezeigt haben, dass wir das Tor unbedingt machen wollten. Besonders wichtig war für uns auch, nach den fünf Gegentoren zuletzt endlich wieder zu null gespielt zu haben und keinen individuellen Fehler gemacht zu haben – das war in den vergangenen Partien anders. Wenn wir diese einfachen Fehler abstellen, wird es für jeden Gegner schwer gegen uns. Jetzt geht es nächste Woche nach Kastl zu einem erneut schwierigen Auswärtsspiel, aber heute genießen wir erstmal die drei Punkte.«