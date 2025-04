»Klare Worte« fielen in Gebenbach – 4. gegen 5. in Weiden

Das große Zittern beginnt in der Bayernliga Nord! Sechs Spieltage vor Schluss sind die unteren Nichtabstiegsplätze nach wie vor hart umkämpft. Mittendrin in der Verlosung ist ein Oberpfälzer Trio. Vor der 29. Spielrunde stehen die DJK Gebenbach, die DJK Ammerthal und Jahn Regensburg II alle bei 29 Punkten, haben einen Relegationsplatz inne. An diesem Samstag müssen alle drei Teams auswärts ran. Relativ entspannt können hingegen die SpVgg SV Weiden, der ASV Cham und Fortuna Regensburg ihrer jeweilige Heim-Aufgabe entgegentreten. Die Vorberichte.



Hinspiel: 0:2. Vierter gegen Fünfter heißt die Konstellation am Freitagabend im Spardabank-Stadion. „Erlangen muss gegen uns dreifach punkten, um die Aufstiegsplätze nicht aus den Augen zu verlieren. Und wir haben noch eine Rechnung aus dem Hinspiel offen“, skizziert Michael Riester, Chefanweiser der SpVgg SV Weiden (5., 43), die Ausgangsbasis vor dem Clash gegen den ATSV Erlangen (4., 55). Man habe in der Hinrunde ein unglaublich starkes Auswärtsspiel in Erlangen hingelegt und „einzig vergessen, die eigenen Chancen zu nutzen“, blickt Riester zurück. Die Mittelfranken setzen einerseits auf erfahrene Spieler und andererseits auf hoffnungsvolle Nachwuchstalente. Damit fahren sie gut, wie die laufende Saison eindrucksvoll belegt. Nichtsdestotrotz will Weiden, mit drei Siegen in Folge dekoriert, die eigene Serie weiter ausbauen. „Wir brauchen auf so einem Niveau einen perfekten Tag, um siegreich zu sein. Aber wir haben unser Selbstverständnis gefunden und werden alles dafür tun, unsere Serie weiter voranzutreiben“, unterstreicht Riester. Verzichten muss er erneut auf die verletzten Stefan Pühler und Matthias Heinl. Beruflich bedingt werden Moritz Hügel und Tizian Mittereder fehlen. Dagegen ist Hendrik Geiler wieder mit dabei.









Hinspiel: 1:0. Dahin war sie, die schöne Serie. Erstmals seit Anfang Oktober musste der SSV Jahn II (14., 29) am vergangenen Wochenende wieder eine Niederlage einstecken. Das 1:2 daheim gegen Weiden bewertete Cheftrainer Christoph Jank dennoch positiv. „Ein enttäuschendes Resultat, aber eine Leistung, auf der wir aufbauen können“, fasste er zusammen. Was die Niederlage aber halt auch bedeutet ist, dass die Regensburger nach wie vor Gefahr laufen, in die Abstiegsrelegation zu müssen. Und: die Gegner in den nächsten Wochen haben es mit Eichstätt, Ingolstadt II, Fortuna Regensburg und Eltersdorf in sich. Zunächst geht's am Samstag zum aktuellen Tabellenführer VfB Eichstätt (62). Wie blickt Jank der Reise ins Altmühltal entgegen? „Eichstätt ist ein sehr gutes Team, welches aufgrund ihrer Stärken in der Offensive und Defensive um den Meistertitel spielt. Es ist wichtig, dass wir in Eichstätt sehr konzentriert und zielstrebig agieren und unsere Stärken voll ausschöpfen. Wir freuen uns auf die große Aufgabe.“ Wie zuletzt muss die Jahn-U21 ohne die verletzten Titus Knoche, Homam Mahmoud, Adrian Nagel, Alexander Nittnaus und Leon Rudenko auskommen. In der Zwischenzeit läuft die Kaderplanung für die neue Saison. Am Donnerstagmittag gab der SSV bekannt, die Verträge mit den U21-Talenten Marco Maul und Homam Mahmoud verlängert zu haben. Marvellous Ugwuanana, Noa Rettich und Felix Albrecht rücken im Sommer aus der U19 nach.







Kann die SpVgg SV Weiden den vierten Sieg in Folge nachlegen? – Foto: Werner Franken









Hinspiel: 5:1. Nicht ohne Folge blieb das Heim-Debakel der DJK Gebenbach (15., 29) beim Hinrundenduell mit Fortuna Regensburg (6., 43). Gleich nach Schlusspfiff suchte Übungsleiter Kai Hempel das Gespräch mit den Verantwortlichen. Nach zweitägiger Bedenkzeit stand für ihn fest: es gibt kein Zurück, er räumt mit sofortiger Wirkung seinen Posten. Seitdem trägt der bisherige „Co“ Markus Kipry die Verantwortung. Unter seiner Regie gab es bislang sieben Siege und acht Remis bei zwölf Niederlagen. „Nach der heftigen Niederlage gegen Ingolstadt mussten wir uns erst einmal alle schütteln und haben die Woche über klare Worte gefunden“, berichtet Kipry ein paar Tage nach der desaströsen 0:6-Heimniederlage gegen Ingolstadt II. Mit dem SV Fortuna käme jetzt „kein schlechterer Gegner als Ingolstadt“ auf seine Mannschaft zu. „Sie spielen eine sehr gute Saison, dementsprechend wird das ein sehr schwieriges Spiel. Es gilt konzentriert zu arbeiten, auf dem kleinen Platz gut in den Zweikämpfen zu sein, gemeinschaftlich zu verteidigen und immer wieder durch Umschaltmomente das Spiel für uns zu entscheiden“, fordert ein „optimistischer“ Kipry. Auf Gebenbacher Seite sind die angeschlagenen Patrick Hofmann und Aaron Owusu fraglich. Letzterer ist aber wohl keine Option. Indes wird Keeper Christoph Lindner am heutigen Donnerstag operiert. Dominik Späth steckt im Aufbau und noch keine Option.



Unterdessen bringt Regensburgs Trainer Arber Morina das Thema Torjäger ins Spiel: „Gebenbach hat mit Dominik Haller und wir mit Fabi Ziegler einen Top-Torjäger. Es wird wichtig sein, Fabi in seinen Offensivaktionen zu unterstützen und gleichzeitig Hallers Kreise so gut wie möglich einzuengen“, benennt Morina die beiden aktuell Führenden der ligaweiten Torjägerliste (je 15 Saisontore). Fortuna hat den Klassenerhalt nach dem 3:1-Erfolg gegen Kornburg so gut wie in der Tasche und kann entsprechend selbstbewusst auftreten. Das wünscht sich der Coach auch. „Wir sind in einem guten Flow und wollen im dritten Heimspiel hintereinander den dritten Sieg perfekt machen. Dabei wissen wir aber, dass Gebenbach einerseits individuell gute Spieler in seinen Reihen hat und andererseits jeden Punkt braucht. Dennoch werden wir auf Sieg spielen.“ Generell wünscht sich Morina, dass die abstiegsbedrohten Oberpfalz-Rivalen SSV Jahn II, Ammerthal und eben Gebenbach den Klassenerhalt schaffen. „Gebenbach ist ein sehr sympathischer Verein und Duelle gegen sie haben immer ihren Reiz.“ Für das Vorhaben „dritter (Heim-)Sieg in Serie“ stehen weiterhin Tom Liebherr, Martin Sautner und Mario Baldauf nicht zur Verfügung. Der zuletzt beruflich verhinderte Raphael Allgaier ist hingegen zurück im Kader.









Hinspiel: 1:2. Die Wochen der Wahrheit gehen weiter für die DJK Ammerthal (16., 29). Sechs Tage nach dem spät erkämpften und unheimlich wichtigen 3:2-Heimsieg gegen den Tabellenvorletzten Münchberg wartet die nächste – vermeintliche – Pflichtaufgabe. Es geht zum TSV Karlburg (18., 14). Dass das Tabellenschlusslicht nicht im Vorbeigehen zu bezwingen ist, zeigen schon allein seine letzten Ergebnisse (3:1 gegen Münchberg, 1:1 in Hof). Entsprechende Worte findet DJK-Trainer Serdal Gündogan vor dieser undankbaren Auswärtsaufgabe. „Der Sieg gegen Münchberg war für uns von großer Bedeutung. Die Mannschaft hat sich diesen Erfolg durch konstante, starke Leistungen gegen teils deutlich favorisierte Gegner mehr als verdient. Dass diese Herausforderungen nicht einfach waren, zeigt sich in den jüngsten Ergebnissen, in denen unsere vergangenen Gegner nun ihre Spiele deutlich gewinnen. Mit Karlburg treffen wir nun auf eine Mannschaft, die sich trotz ihrer Tabellensituation nicht aufgegeben hat und weiterhin aktiv um die Relegationsplätze mitspielt. Das Ergebnis in Hof ist ein klarer Beleg dafür, dass es in der Bayernliga keine leichten Gegner gibt und jeder Punkt hart erarbeitet werden muss“, blickt Gündogan zurück und nach vorne. Wie bereits in den letzten Wochen müssen die Oberpfälzer auch diesmal zahlreiche Ausfälle kompensieren. Namentlich sind das Fabian Helleder, Mario Plott, Kamalou Tschagouni, Noah und Fabio Pirner, Martin Popp und nun auch Oleksii Ohurtsov wegen einer Verhärtung. „Dennoch sind wir zuversichtlich, dass wir eine gut aufgestellte Mannschaft ins Spiel schicken werden, die sich voll auf den Sieg konzentriert und das Potenzial besitzt, die drei Punkte zu holen“, übt sich Gündogan in Zuversicht.









Hinspiel: 1:1. Während ein Oberpfälzer Trio um die direkte Rettung zittern muss, ist die Lage beim ASV Cham (7., 41) weitaus entspannter. Es müsste schon mit dem Teufel zugehen, dass da noch was anbrennt angesichts von zwölf Zählern Vorsprung auf die Relegationszone. Torreich waren die jüngsten Partien mit Beteiligung der Kreisstädter nicht unbedingt. Dreimal nacheinander spielte man zuletzt 1:0 – allerdings nur ein Mal mit erfolgreichem Ausgang. Als Nächstes gibt die SpVgg Bayern Hof (13., 30) ihr Stelldichein im Kappenberger Sportzentrum. Der Traditionsklub steht im Abstiegskampf unter Zugzwang, ist im neuen Jahr aber noch ungeschlagen (2/3/0). Das hat natürlich auch Gästetrainer Faruk Maloku auf dem Schirm: „Bayern Hof zeigt sich nach der Winterpause sehr stabil. Sie haben in diesem Jahr noch kein Spiel verloren und sind defensiv derzeit sehr stark. Ich gehe wieder von einem umkämpften Spiel aus, in dem Kleinigkeiten entscheiden werden, in welche Richtung das Zünglein fallen wird“, erwartet der Fußballfachmann eine weitere 50/50-Angelegenheit. Neben Sturmtalent Konstantin Landstorfer (Schlüsselbeinbruch) fehlt den Chamern der privat verhinderte Simon Haimerl.