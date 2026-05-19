„Klare Wettbewerbsverzerrung“ – DV Solingen sorgt für Frust im Keller In Bezirksliga, Gruppe 2, zeichnet sich ein immer wiederkehrender Prozess ab: Eine auf dem absteigenden Ast befindliche Mannschaft zieht sich Verstärkung aus der höherklassigen ersten Mannschaft hinzu. Ab wann beginnt Wettbewerbsverzerrung und wie fair ist das Ganze? von Linus Bien · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

Ab wann beginnt die Wettbewerbsverzerrung? – Foto: E.Kaya_Photography

Und schon wieder grüßt das Murmeltier. Wie in jedem Jahr macht sich gegen Ende einer Saison die Diskussion breit, inwiefern es an Wettbewerbsverzerrung grenzt, wenn ein tieferklassiges Team Verstärkung aus der ersten Mannschaft hinzuzieht und so mehr oder weniger künstlich Ergebnisse erreicht, die wohl anders nicht in Griffweite wären. Konkret in der Bezirksliga, Gruppe 2, macht sich bei der Konkurrenz von DV Solingen II Frustration breit – ab wann beginnt die Wettbewerbsverzerrung?

Die Frustration, die sich aktuell im Tabellenkeller der Liga breit macht, ist nicht völlig unbegründet. Seitdem es für DV Solingen in der Landesliga um nichts mehr geht, haben vermehrt Spieler Einsätze in der Bezirksliga bekommen. Dabei geht es aber nicht um eine Handvoll – gleich 18 Spieler haben schon einen oder mehrere Einsätze gesammelt und aktiv in den Abstiegskampf eingegriffen. Darunter sind mit Kapitän Sercan Er (5 Einsätze, 2 Tore), Stammkeeper Danylo Zenikov (4 Einsätze) oder Eray Yigiter (4 Einsätze, 2 Tore) absolute Stammkräfte einer Landesliga-Mannschaft, die durchaus in Teilen Oberliga-Qualität besitzt. Die Lage im Tabellenkeller und was die Verantwortlichen sagen Um die Lage einordnen zu können, muss man vor allem auf die Hinrundentabelle blicken. Denn da stand die Reserve von DV Solingen mit fünf Zählern abgeschlagen auf den letzten Tabellenplatz. Mittlerweile ist der Tabellenkeller zusammengerückt. Viktoria Rott musste dem bitteren Abstieg in die Kreisliga A bereits ins Auge blicken. Darüber kämpfen der SSV Berghausen (30 Pkt.), die SG Hackenberg (31), DV Solingen II (32) und die SSVg Velbert II (34) akut um den Klassenerhalt. Eine schnelle Überschlagsrechnung ergibt: DV hat zum jetzigen Zeitpunkt schon mehr als das fünffache an Punkten als in der Hinserie gesammelt.

Ralf Dietrich – Trainer des SSV Berghausen – ist entsprechend weniger gut auf die Methoden der Solinger zu sprechen: „Das ist klare Wettbewerbsverzerrung. Nicht nur die Mannschaften im Abstiegskampf sind betroffen, sondern auch die im Aufstiegskampf“, erklärt er, denn DV Solingen trifft in seinen verbleibenden Saisonspielen auf die Landesliga-Kandidaten FSV Vohwinkel und SV Solingen. Weiter erzählt Dietrich: „Dass es möglich ist acht Spieler einer Landesliga Mannschaft zu Spielern der zweiten Mannschaft zu machen, ist eine Farce. Aber was sollen wir machen? Der Verband muss eine Regelung finden, um solche Auswüchse zu unterbinden“, fordert der Berghausener Aufstiegs-Trainer. Auf der Gegenseite steht der Trainer der Solinger Reserve. Sahin Sezer dementiert der Anschuldigung der Wettbewerbsverzerrung: „Wenn du in der ersten Mannschaft einen großen Kader hast und manche Spieler keine Spielpraxis haben, dann spielt man automatisch in der Zweiten“, erklärt Sezer, der erst in der Winterpause den Trainerjob übernommen hat. „Ich habe auch mit Spielern aus der ersten Mannschaft Punkte liegen lassen. Irgendwann haben wir halt den Knackpunkt erreicht, wo es funktioniert hat. Und ich habe natürlich ein paar Spieler aus der ersten Mannschaft, die sonst nicht runter gekommen wären. Am Ende ist Daran aber nichts unfair, denn ohne meine Spieler aus der zweiten Mannschaft hätten wir die Spiele nicht gewonnen. Wir sind letztlich nicht dafür verantwortlich, dass andere Mannschaften die ganze Zeit verlieren“, ist sich der 48-Jährige sicher.