„Klare Wettbewerbsverzerrung“ – DV Solingen sorgt für Frust im Keller

Und schon wieder grüßt das Murmeltier. Wie in jedem Jahr macht sich gegen Ende einer Saison die Diskussion breit, inwiefern es an Wettbewerbsverzerrung grenzt, wenn ein tieferklassiges Team Verstärkung aus der ersten Mannschaft hinzuzieht und so mehr oder weniger künstlich Ergebnisse erreicht, die wohl anders nicht in Griffweite wären. Konkret in der Bezirksliga, Gruppe 2, macht sich bei der Konkurrenz von DV Solingen II Frustration breit – ab wann beginnt die Wettbewerbsverzerrung?
Die Frustration, die sich aktuell im Tabellenkeller der Liga breit macht, ist nicht völlig unbegründet. Seitdem es für DV Solingen in der Landesliga um nichts mehr geht, haben vermehrt Spieler Einsätze in der Bezirksliga bekommen. Dabei geht es aber nicht um eine Handvoll – gleich 18 Spieler haben schon einen oder mehrere Einsätze gesammelt und aktiv in den Abstiegskampf eingegriffen. Darunter sind mit Kapitän Sercan Er (5 Einsätze, 2 Tore), Stammkeeper Danylo Zenikov (4 Einsätze) oder Eray Yigiter (4 Einsätze, 2 Tore) absolute Stammkräfte einer Landesliga-Mannschaft, die durchaus in Teilen Oberliga-Qualität besitzt.
Um die Lage einordnen zu können, muss man vor allem auf die Hinrundentabelle blicken. Denn da stand die Reserve von DV Solingen mit fünf Zählern abgeschlagen auf den letzten Tabellenplatz. Mittlerweile ist der Tabellenkeller zusammengerückt. Viktoria Rott musste dem bitteren Abstieg in die Kreisliga A bereits ins Auge blicken. Darüber kämpfen der SSV Berghausen (30 Pkt.), die SG Hackenberg (31), DV Solingen II (32) und die SSVg Velbert II (34) akut um den Klassenerhalt. Eine schnelle Überschlagsrechnung ergibt: DV hat zum jetzigen Zeitpunkt schon mehr als das fünffache an Punkten als in der Hinserie gesammelt.
Ralf Dietrich – Trainer des SSV Berghausen – ist entsprechend weniger gut auf die Methoden der Solinger zu sprechen: „Das ist klare Wettbewerbsverzerrung. Nicht nur die Mannschaften im Abstiegskampf sind betroffen, sondern auch die im Aufstiegskampf“, erklärt er, denn DV Solingen trifft in seinen verbleibenden Saisonspielen auf die Landesliga-Kandidaten FSV Vohwinkel und SV Solingen. Weiter erzählt Dietrich: „Dass es möglich ist acht Spieler einer Landesliga Mannschaft zu Spielern der zweiten Mannschaft zu machen, ist eine Farce. Aber was sollen wir machen? Der Verband muss eine Regelung finden, um solche Auswüchse zu unterbinden“, fordert der Berghausener Aufstiegs-Trainer.
Auf der Gegenseite steht der Trainer der Solinger Reserve. Sahin Sezer dementiert der Anschuldigung der Wettbewerbsverzerrung: „Wenn du in der ersten Mannschaft einen großen Kader hast und manche Spieler keine Spielpraxis haben, dann spielt man automatisch in der Zweiten“, erklärt Sezer, der erst in der Winterpause den Trainerjob übernommen hat. „Ich habe auch mit Spielern aus der ersten Mannschaft Punkte liegen lassen. Irgendwann haben wir halt den Knackpunkt erreicht, wo es funktioniert hat. Und ich habe natürlich ein paar Spieler aus der ersten Mannschaft, die sonst nicht runter gekommen wären. Am Ende ist Daran aber nichts unfair, denn ohne meine Spieler aus der zweiten Mannschaft hätten wir die Spiele nicht gewonnen. Wir sind letztlich nicht dafür verantwortlich, dass andere Mannschaften die ganze Zeit verlieren“, ist sich der 48-Jährige sicher.
Auch in Hackenberg macht sich Frust breit. Schließlich hat die SG zwei ihrer acht Saisonsiege gegen die Solinger geholt. Eray Ates – sportlicher Leiter der Hackenberger – würde sich ebenfalls eine Regelanpassung wünschen, will den Blick aber weitgehend auf die eigenen Leistungen richten: „Wir schauen jetzt auf unsere letzten Spiele und wollen aus eigener Kraft den Klassenerhalt schaffen“, so der 39-Jährige.
Allem Anschein nach zieht der SV Wermelskirchen wohl aus der Liga zurück. Da dies aber nach dem 1. Mai passiert ist, ändert sich nichts an der Punktekonstellation in der Liga. Dadurch würde dann neben der schon abgestiegenen Viktoria und dem SVW nur noch ein weiterer direkter Abstiegsplatz vergeben werden.
Nichtsdestotrotz ist das Maß des „Aushelfens“ bei DV Solingen doch etwas größer, als es der allgemeine Sportsgeist für angemessen hält. Aber – und das ist der wichtigste Punkt – DV verstößt dabei gegen keine Regeln und wäre in einer Diskussion faktisch immer im Recht. Ob sie aber aus einer Auseinandersetzung über Fairness und Sportsmanship als Gewinner herausgehen, ist durchaus fraglich.