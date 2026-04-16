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Klare Verhältnisse unter Flutlicht: Atlas baut Tabellenführung aus
SV Atlas Delmenhorst besiegt TuS Bersenbrück deutlich mit 4:0 und setzt sich im Spitzenspiel ab
Der SV Atlas Delmenhorst hat im Nachholspiel des 9. Spieltags ein deutliches Zeichen im Aufstiegskampf gesetzt. Gegen den TuS Bersenbrück setzte sich der Tabellenführer vor 1450 Zuschauern klar mit 4:0 durch und vergrößerte den Abstand auf einen direkten Konkurrenten.
Der SV Atlas Delmenhorst hat seine Spitzenposition in der Oberliga Niedersachsen eindrucksvoll untermauert. Im Nachholspiel gegen den TuS Bersenbrück gewann der Tabellenführer souverän mit 4:0 und liegt nun mit 53 Punkten deutlich vor der Konkurrenz. Bersenbrück bleibt mit 38 Zählern auf Rang sechs.
Während Delmenhorst seinen Vorsprung auf die Verfolger weiter ausbaut, verliert Bersenbrück den Anschluss an die Spitzengruppe.
Effiziente Phase vor und nach der Pause
Die Partie war lange Zeit ausgeglichen, ehe Atlas kurz vor der Halbzeit den ersten entscheidenden Akzent setzte. Siech traf in der 45. Minute zur Führung und verschaffte den Gastgebern einen psychologisch wichtigen Vorteil.
Direkt nach dem Seitenwechsel erhöhte Rohwedder (48.) auf 2:0 und sorgte damit früh für klare Verhältnisse. In der Schlussphase baute Atlas das Ergebnis weiter aus. Fagerström traf in der 86. Minute zum 3:0, ehe David in der Nachspielzeit (90.+3) den Endstand herstellte.
Der SV Atlas Delmenhorst bestätigte mit dem deutlichen Erfolg seine Rolle als Spitzenreiter. Mit nun 59 erzielten Treffern stellt das Team eine der besten Offensiven der Liga, während die Defensive weiterhin zu den stabilsten zählt.
Für den TuS Bersenbrück hingegen bleibt die Erkenntnis, dass es gegen die Topteams der Liga an Konstanz fehlt. Nach der klaren Niederlage rückt das obere Tabellendrittel zwar in Reichweite, der Abstand zur Spitze ist jedoch deutlich angewachsen.
Unter Flutlicht an der Düsternortstraße setzte Atlas damit ein klares Signal im Titelrennen – und ließ dem direkten Konkurrenten keine Chance.