Klare Verhältnisse unter Flutlicht: Atlas baut Tabellenführung aus

Der SV Atlas Delmenhorst hat seine Spitzenposition in der Oberliga Niedersachsen eindrucksvoll untermauert. Im Nachholspiel gegen den TuS Bersenbrück gewann der Tabellenführer souverän mit 4:0 und liegt nun mit 53 Punkten deutlich vor der Konkurrenz. Bersenbrück bleibt mit 38 Zählern auf Rang sechs. Während Delmenhorst seinen Vorsprung auf die Verfolger weiter ausbaut, verliert Bersenbrück den Anschluss an die Spitzengruppe.

Effiziente Phase vor und nach der Pause Die Partie war lange Zeit ausgeglichen, ehe Atlas kurz vor der Halbzeit den ersten entscheidenden Akzent setzte. Siech traf in der 45. Minute zur Führung und verschaffte den Gastgebern einen psychologisch wichtigen Vorteil. Direkt nach dem Seitenwechsel erhöhte Rohwedder (48.) auf 2:0 und sorgte damit früh für klare Verhältnisse. In der Schlussphase baute Atlas das Ergebnis weiter aus. Fagerström traf in der 86. Minute zum 3:0, ehe David in der Nachspielzeit (90.+3) den Endstand herstellte.