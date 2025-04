Klare Verhältnisse: Selsingen demontiert Hesedorf/Nartum

Schon in der zweiten Minute fiel das 0:1. Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld schickte Selsingens Finn Demmer mit einem Diagonalball Yousif Ramadan Musa auf der rechten Seite auf die Reise. Dieser ließ noch einen Gegenspieler aussteigen und erwischte die FSV mit einem Schuss in den Winkel kalt.

Nach diesem Treffer kamen die Gastgeber erstmals mit ihren Angriffsbemühungen gefährlich vor das Selsinger Tor. Allerdings köpfte Elias Lagili nach einer Ecke knapp vorbei (21.), schoss Phil Dormann aus der Distanz über das Tor (25.), und sowohl Matthias Augustin (30.) als auch Selsingens Kapitän Marek Schotmann (31.) retteten nach Abschlüssen von Julian Stargardt und Joris Köhnken in höchster Not auf der Linie.

Das dritte Selsinger Tor bedeutete praktisch die Vorentscheidung. FSV-Torwart Fahjen schoss bei einem Passversuch Wodke an – und der Ball prallte von diesem über Fahjen hinweg ins Tor (37.).

Nur zwei Minuten später gewann der MTSV erneut den Ball bei einer Vorwärtsbewegung der Platzherren. Jetzt passte der spielende Co-Trainer Carsten Müller in die Spitze, Lukas Schotmann vollendete zum 4:0. Das 0:5 fiel, nachdem Musa zunächst mit einem Abschluss scheiterte und Wodke anschließend den Abpraller auf den in der Mitte wartenden Schotmann weiterleitete, der seinen Doppelpack perfekt machte (43.).

In der Pause wechselte Niestädt gleich dreimal. Lasse Mindermann, Jens van Santen und Jan-Patrick Müller, die in den vergangenen Wochen aufgrund von Verletzungen nur wenig trainieren konnten, kamen und brachten Stabilität ins FSV-Spiel.

Hesedorf/Nartum hatte sogar einige gute Gelegenheiten: So verfehlte Jan-Patrick Müller nach einer Hereingabe von Erik Meyer das Tor nur knapp (56.), einen Schuss von Aaron Vogel von der Strafraumgrenze entschärfte MTSV-Torhüter Patrick Ehlers mit einer Glanzparade (71.).

Doch auch diese Möglichkeiten wurden zum Spielende hin weniger. Dagegen kamen die Gäste noch zu kleineren Kontermöglichkeiten, die jedoch ebenfalls nicht zwingend wurden. Es blieb also beim Selsinger Auswärtserfolg.

„Vielleicht mussten die Jungs, gerade im Hinblick auf die nächste Saison, mal richtig einen in die Fresse kriegen. Da waren so viele kleine Sachen, wo einige meinten, das geht einfach und man muss sich nicht an Regeln halten. Aber dann kriegt man halt fünf Dinger“, ging Niestädt mit seinen Spielern nach der Klatsche hart ins Gericht. Er fand jedoch auch noch etwas Positives: „Die Spielanlage in der zweiten Halbzeit war aber in Ordnung.“

Für Selsingens spielenden Co-Trainer Carsten Müller war eine Sache entscheidend: „Wir hatten viele Ballgewinne im Mittelfeld.“ Nun kann der MTSV im Nachholspiel bei Alfstedt/Ebersdorf den Vorsprung auf die Verfolger weiter vergrößern. Doch Müller warnt vor dem Gegner: „Auch das wird wieder ein kampfbetontes, enges Spiel, das bei 0:0 anfängt.“