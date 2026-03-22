Klare Verhältnisse in Groß Quenstedt

Im Auswärtsspiel beim TSV Germania Groß Quenstedt setzte sich die Mannschaft von Fortuna Dingelstedt souverän mit 8:0 (4:0) durch und dominierte die Begegnung über große Strecken. Bereits früh gelang Eric Freise in der 4. Minute die Führung, die Jonas Pohl (22.) und Elias Trübe (24., 45.) vor der Halbzeitpause weiter ausbauten.

Nach dem Seitenwechsel gab es eine Phase zwischen der 45. und 65. Minute, in der die Konzentration nachließ und das Spiel etwas ausgegluchener wurde. Trotzdem blieb die Defensive stabil, was maßgeblich an einer starken Leistung der gesamten Abwehrreihe lag. Besonders Oliver Franz und Nils Kaden im defensiven Mittelfeld überzeugten mit konsequentem Zweikampfverhalten und Raumkontrolle.