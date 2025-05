Klare Verhältnisse auf dem Platz: Hohenpeißenberg wahrt die kleine Meister-Chance

Immerhin stellen sich die Wessobrunner dem Gegner. Eine Partie wegen Personalmangels absagen, das komme für sie nicht in Frage, so der Coach. Die Kräfteverhältnisse gestern beschrieb Tipold so: „Hohenpeißenberg war klar besser.“ Für sein Team stand am Ende „eine verdiente Niederlage“ zu Buche.

Gäste-Trainer Alexander Sanktjohanser konnte derweil gleichermaßen zufrieden wie erleichtert feststellen, dass es „doch nicht das erwartet schwere Spiel“ geworden sei. Eigentlich gilt: „Wessobrunn liegt uns nicht“, so Sanktjohanser. Die Partie gestern fiel allerdings aus der Reihe. „Wir haben es gut runtergespielt“, lobte Sanktjohanser seine Truppe. Die Tore folgten bisweilen sehr ansehnlichen Spielzügen. Laut dem Trainer ist das auch eine Folge der Trainingsarbeit in der vergangenen Woche. Da habe man an Kombinationen und auch in taktischer Hinsicht gearbeitet.

Vorn wie hinten gut in Form

Offensiv sind die Hohenpeißenberger eine Macht – 52 Treffer stehen nach dem Spiel am Sonntag gestern zu Buche. Besser ist diesbezüglich nur Tabellenführer Rott (58). Doch auch auf die Defensive können sich die Hohenpeißenberger verlassen. Nur 13 Gegentore sind‘s bislang. „Wir stehen sehr stabil“, lobte Sanktjohanser. Gestern kam das Tor des TSV kein einziges Mal so wirklich in Gefahr. Kurz vor der Pause musste Keeper Leon Langenegger einen Schuss von Salih Toprak entschärfen – das war es auch.