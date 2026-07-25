»Klare Struktur«: Bayreuth bündelt 100% der Anteile wieder im Verein

In Reaktion auf die angespannte finanzielle Lage des Klubs hatte die SpVgg Bayreuth bereits im Frühjahr dieses Jahres angekündigt, den Spielbetrieb fortan wieder auf Amateurbasis umzustellen, um die wirtschaftliche Neuausrichtung zu verstärken und den Fokus künftig mehr auf die Jugendarbeit zu setzen.

Im Statement erklärt der Verein zudem, wie es fortan weitergeht, und bedankt sich bei den bisherigen Gesellschaftern. Die Mitteilung im Wortlaut: „Die Vorstandschaft des SpVgg Oberfranken Bayreuth 1921 e. V. um den ersten Vorsitzenden Christian Wedlich bleibt eng in die weitere Entwicklung des Gesamtvereins eingebunden. Teile der Vorstandschaft hatten in den vergangenen Jahren zugleich Verantwortung als Gesellschafter der Spielbetriebs-GmbH übernommen und bringen ihre Erfahrung auch künftig in die Vereinsarbeit ein.

In den vergangenen Jahren stand die Spielbetriebs-GmbH vor großen sportlichen, organisatorischen und wirtschaftlichen Herausforderungen. Während dieser Zeit wurde der Verein von den damaligen Gesellschaftern mit großem persönlichem Engagement begleitet. Ihr Einsatz trug wesentlich dazu bei, die Handlungsfähigkeit der SpVgg zu sichern und den eingeschlagenen Weg auch in schwierigen Zeiten fortsetzen zu können.

„Unsere bisherigen Gesellschafter haben in einer schwierigen Zeit Verantwortung für die SpVgg übernommen und sich über viele Jahre persönlich für den Verein eingesetzt. Mit der Übertragung ihrer Anteile auf den e. V. schaffen sie nun eine klare und einheitliche Struktur. Für ihr Engagement, ihr Vertrauen und ihre Verbundenheit mit der SpVgg sind wir ihnen sehr dankbar“, sagt Geschäftsführer Lorenz Röthlingshöfer.

Für die SpVgg Bayreuth ist die vollständige Bündelung der Geschäftsanteile im Verein ein wichtiger Schritt innerhalb ihrer langfristigen organisatorischen Ausrichtung.

„Die neue Gesellschafterstruktur schafft Klarheit und ermöglicht eine enge Abstimmung zwischen dem e. V. und der Spielbetriebs-GmbH. Entscheidend ist nun, dass wir diese Grundlage nutzen, um die SpVgg gemeinsam verlässlich und verantwortungsvoll weiterzuentwickeln“, erklärt Röthlingshöfer.

Die SpVgg Bayreuth bedankt sich bei den bisherigen Gesellschaftern ausdrücklich für ihren langjährigen Einsatz, ihr Vertrauen und die Übernahme von Verantwortung in einer anspruchsvollen Phase der Vereinsgeschichte.

Mit der Übertragung sämtlicher Anteile auf den e. V. beginnt für die Spielbetriebs-GmbH ein neuer Abschnitt. Verein und GmbH wollen die kommenden Aufgaben künftig noch enger abgestimmt angehen und gemeinsam daran arbeiten, die SpVgg sportlich, organisatorisch und wirtschaftlich nachhaltig weiterzuentwickeln.

„Wir wissen, dass noch viel Arbeit vor uns liegt. Gleichzeitig spüren wir im gesamten Verein eine große Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen und gemeinsam etwas zu bewegen. Diese Geschlossenheit gibt uns Zuversicht für die weitere Entwicklung der SpVgg“, so Röthlingshöfer abschließend.“