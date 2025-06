Klare Sieger in Pokalfinals der Frauen

Im zweiten Duell standen sich der Regionalligist von Union Berlins U23 sowie der Verbandsligist von Viktoria Berlins U20 gegenüber. Auch hier deutete sich schnell ein klarer Sieg für die UnionerInnen an, bereits zur Pause führte man 4-0. Am Ende wurde das Ergebnis auf 7-0 geschraubt.

Im dritten Spiel war nicht bereits zur Pause klar, wer den Pokal mit nach Hause nehmen darf. Der klare Außenseiter aus Pankow staffelte sich zu Beginn sehr tief, trotzdem fand Viktoria die Lücke und Yaren konnte früh das erste Tor erzielen (5.). Doch die Borussia ergab sich nicht ihren Schicksal und kam nach einem schnellen Kontergegenstoß durch Schrader schnell zum Ausgleich (11.).

Im Anschluss liefen die Aufsteigerinnen in die zweite Bundesliga dauerhaft an, aber entweder die Querlatte (3x) oder die in der ersten Hälfte überragende Sophia Kirchhoff im Tor der Borussia hatten was dagegen. Kurz vor der Pause war es dann doch passiert, als Urbanek aus kurzer Distanz zum 2-1 traf (45.).

Im zweiten Durchgang ging es dann den Gang der vorherigen Spiele. Innerhalb von 25 Minuten erhöhte der Favorit das Ergebnis von 2-1 auf 9-1. Beckmann (50.,63.,68.), erneut Yaren (52.) und Urbanek (54., 70.) und Diaz (55.) trafen, Friedl macht kurz vor Schluss das letzte Tor des Tages (87.). Borussia Trainer Russ war nach dem Spiel stolz auf ihr Team. "Wir haben Viki in der ersten Halbzeit richtig zur Verzweiflung gebracht, in der zweiten Halbzeit sind die Tore dann zu schnell gefallen und dann war die Kraft weg. Ich habe den Spielerinnen dann gesagt, dass sie den Moment genießen sollen."