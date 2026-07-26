 2026-07-23T06:38:08.609Z

Allgemeines

Klare Siege und Doppeleinsätze: Die Testspiele der Verbandsligisten

Verbandsliga +++ Jede Mannschaft aus dem Oberhaus von Sachsen-Anhalt hat an den vergangenen Tagen gespielt

von Kevin Gehring · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Lara Sander

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VL Hessen Nord
Sachsenliga
LK Nord Sachsen
Verbandsliga
LL Sachs-Anhalt Nord

Alle Mannschaften der Verbandsliga waren an den vergangenen Tagen im Einsatz. Während der SC Bernburg am Freitagabend mit 3:1 bei Union Schönebeck siegte und am Sonntag den Titel im Sparkassen-Cup mit einem klaren Sieg im Finale verteidigte, waren die übrigen 15 Vertreter aus Sachsen-Anhalts Oberhaus in Testspielen gefordert. Die SG Reppichau und der SV Dessau 05 sogar doppelt. Wir blicken auf alle Partien seit Donnerstagabend - von klaren Siegen bis torreichen Niederlagen.

  • Mit "Klick" auf das Resultat öffnet sich der Spielbericht

Do., 23.07.2026, 19:00 Uhr
SSC Weißenfels
SSC WeißenfelsSSC Weißenfels
BSV Halle-Ammendorf
BSV Halle-AmmendorfAmmendorf
3
1
Abpfiff
+Video

Stanley Agwu hatte für den BSV Halle-Ammendorf am Donnerstagabend zur schnellen Führung getroffen (3.). Am Ende musste sich der Tabellendritte der vergangenen Verbandsliga-Saison allerdings dem Meister und Oberliga-Aufsteiger SSC Weißenfels mit 1:3 geschlagen geben.

Do., 23.07.2026, 18:45 Uhr
1. SV Sennewitz
1. SV SennewitzSennewitz
SG Reppichau
SG ReppichauSG Reppichau
2
7
Abpfiff

Im ersten Teil des Doppeleinsatzes am Wochenende hat die SG Reppichau einen torreichen Erfolg eingefahren. Gegen den Landesklasse-Vertreter 1. SV Sennewitz siegte der Verbandsliga-Neuling am Donnerstagabend mit 7:2. Am Sonnabend standen die Reppichauer erneut auf dem Rasen.

Fr., 24.07.2026, 19:00 Uhr
VfB Gräfenhainichen
VfB GräfenhainichenGräfenhain.
VfB Merseburg
VfB MerseburgVfB Merseburg
4
2
Abpfiff

Obwohl Danny Wagner die Partie mit einem Doppelschlag zwischenzeitlich gedreht hatte, musste sich der VfB Merseburg am Freitagabend geschlagen geben. Beim Landesligisten VfB Gräfenhainichen unterlag die Elf von Neu-Trainer Manoel Arnhold mit 2:4.

Gestern, 12:00 Uhr
SV Fortuna Magdeburg
SV Fortuna MagdeburgFortuna MD
SV Fortuna Magdeburg
SV Fortuna MagdeburgFortuna MD
3
1
Abpfiff

Zweimal intern getestet hat am Samstag der SV Fortuna Magdeburg im Rahmen seiner Saisoneröffnung. Im ersten Teil trafen Doppelpacker Fabian Karow und Ali Maarouf nach Rückstand zum 3:1-Erfolg über die A-Junioren.

Gestern, 13:00 Uhr
SV Fortuna Magdeburg
SV Fortuna MagdeburgFortuna MD
SV Fortuna Magdeburg
SV Fortuna MagdeburgFortuna MD II
2
0
Abpfiff

Im zweiten 45-minütigen Test des Tages gewann die Elf von Trainer Dirk Hannemann mit 2:0 gegen die Zweitvertretung. Illya Kovkrak und Gino Klause netzten gegen die hauseigene Landesliga-Mannschaft.

Gestern, 13:00 Uhr
SV 09 Arnstadt
SV 09 ArnstadtArnstadt
VfB 1906 Sangerhausen
VfB 1906 SangerhausenSangerhausen
6
1
Abpfiff

Nach der 1:5-Niederlage am vergangenen Wochenende gegen den VfL Halle 96 gab es für den VfB Sangerhausen am Sonnabend erneut viele Gegentreffer. Beim amtierenden Vizemeister der Thüringenliga, dem SV Arnstadt, unterlagen die Rosenstädter mit 1:6. Einzig Jan Stöhr konnte für etwas Ergebniskosmetik sorgen.

Gestern, 13:00 Uhr
SG Union Sandersdorf
SG Union SandersdorfSandersdorf
SV Eintracht Emseloh
SV Eintracht EmselohEmseloh
2
2

Im zweiten Auftritt der Vorbereitung hat der SV Eintracht Emseloh einem Oberligisten Paroli geboten. Mit 2:2 trennten sich die Emseloher am Samstag von der SG Union Sandersdorf. Paul Eichel und Maikleint Petraj sorgten nach zweifachem Rückstand jeweils für die Ausgleichstreffer.

Gestern, 13:00 Uhr
Oscherslebener SC
Oscherslebener SCOschersleben
Haldensleber SC
Haldensleber SCHaldensleben
1
4
Abpfiff

Im Duell Landes- gegen Verbandsliga hat sich der Haldensleber SC am Sonnabend mit 4:1 beim Oscherslebener SC durchgesetzt. Mit Fin Sengewald und Jannes Prokop trafen dabei zwei 19-Jährige für den HSC. Die weiteren Tore für das Team von Marco Wagner erzielten Max Stadler und Pascal Thieke.

Gestern, 13:00 Uhr
SV Dessau 05
SV Dessau 05Dessau 05
Leipziger SC 1901
Leipziger SC 1901Leipziger SC
4
4
Abpfiff

Nach zwischenzeitlichem 0:3-Rückstand ist der SV Dessau 05 am Sonnabend noch zu einem 4:4-Unentschieden gegen den Leipziger SC gekommen. Der 19-jährige Jannik Görsch erzielte erst in der Nachspielzeit den Ausgleich für die Muldestädter. Am Sonntag folgte für die Nullfünfer gleich der nächste Test.

Gestern, 14:00 Uhr
1. FC Zeitz
1. FC ZeitzZeitz
SV Blau-Weiß Dölau
SV Blau-Weiß DölauDölau
1
1

Ohne Sieger hat sich der SV Blau-Weiß Dölau am Samstag vom Landesligisten 1. FC Zeitz getrennt. Die Führung der Hausherren aus Durchgang eins egalisierte August Prokein nach dem Seitenwechsel.

Gestern, 14:00 Uhr
Osterweddinger SV
Osterweddinger SVOsterweddinger SV
VfB Magdeburg-Ottersleben
VfB Magdeburg-OtterslebenOttersleben
0
4

Mit 4:0 hat der VfB Ottersleben am Sonnabend beim Landekslasse-Vertreter Osterweddinger SV gewonnen. Nach einem Eigentor zur Pausenführung erhöhten Pepe Altenkirch, Joe Joycen Lehmann und Paul Wolter in der zweiten Halbzeit.

Gestern, 14:00 Uhr
CFC Germania 03
CFC Germania 03CFC Germania
Zörbiger FC
Zörbiger FCZörbig
2
0

Tim Franczak und Philipp Heller trafen am Samstag zum 2:0-Erfolg des Verbandsliga-Aufsteigers CFC Germania 03 gegen den Landesklasse-Vertreter Zörbiger FC.

Gestern, 14:00 Uhr
1. FC Bitterfeld-Wolfen
1. FC Bitterfeld-WolfenBitterfeld
SG Blau-Weiß Brachstedt
SG Blau-Weiß BrachstedtBrachstedt
3
1
Abpfiff

Auch im zweiten Test der Vorbereitung ging der 1. FC Bitterfeld-Wolfen als Sieger vom Platz. Am Sonnabend gewann die Mannschaft von Lucian Mihu mit 3:1 gegen den Landesligisten SG Blau-Weiß Brachstedt.

Gestern, 14:00 Uhr
SV Blau-Weiß Zorbau
SV Blau-Weiß ZorbauZorbau
SG Rot-Weiß Thalheim
SG Rot-Weiß ThalheimThalheim
8
1
Abpfiff

Im Duell der letztjährigen Ligakontrahenten fuhr der SV Blau-Weiß Zorbau am Samstag einen klaren Sieg ein. Gegen den Verbandsliga-Absteiger SG Rot-Weiß Thalheim stand am Ende ein 8:1-Erfolg auf der Anzeigetafel. Dreierpacker Max Erdmann, Doppelpacker Niklas Neuhaus sowie Moritz Mäde, Kevin Neuhaus und Tankred Leimert trafen für die Zorbauer.

Gestern, 15:00 Uhr
SG Reppichau
SG ReppichauSG Reppichau
SG Taucha 99
SG Taucha 99SG Taucha
4
5
Abpfiff

Nach dem torreichen Erfolg am Donnerstag ging der zweite Teil des Doppeleinsatzes am Wochenende für die SG Reppichau torreich verloren. Trotz eines Doppelpacks von Yehor Petrov unterlag der Aufsteiger am Sonnabend dem Sachsenligisten SG Taucha mit 4:5.

Gestern, 16:00 Uhr
FSV Barleben
FSV BarlebenBarleben
SG Barockstadt Fulda Lehnerz
SG Barockstadt Fulda LehnerzBarockstadt II
0
1
Abpfiff

Knapp geschlagen geben musste sich der FSV Barleben am Sonnabend. Beim Testspiel in Gutenswegen unterlag die Mannschaft von Christoph Grabinski und Max Schönijahn der SG Barockstadt Fulda II mit 0:1. Die Zweitvertretung des Regionalligisten geht in der Verbandsliga Hessen an den Start.

Gestern, 19:00 Uhr
MTV Gifhorn
MTV GifhornMTV Gifhorn
SV 1890 Westerhausen
SV 1890 WesterhausenWesterhausen
3
1
Abpfiff

Nach vier Siegen in den bisherigen vier Testspielen musste sich der SV 1890 Westerhausen am Samstagabend zum ersten Mal in der laufenden Vorbereitung geschlagen geben. Beim niedersächsischen Landesligisten MTV Gifhorn unterlag die Elf von Garrit Golombek mit 1:3.

Heute, 13:00 Uhr
SV Dessau 05
SV Dessau 05Dessau 05
Burger BC
Burger BCBurger BC
1
1
Abpfiff

Nach dem torreichen Remis am Sonnabend gegen den Leipziger SC hat der SV Dessau 05 auch am Sonntag Unentschieden gespielt. 1:1 hieß es am Ende gegen den Landesliga-Aufsteiger Burger BC. Nach der Gästeführung durch den ehemaligen Zweitliga-Stürmer Christian Beck sorgte Darvin Hajowsky für den Ausgleich der Hausherren.