Klare Siege, Überraschung in Dremmen und Brachelen souverän

Der 19. Spieltag der Kreisliga A Heinsberg brachte deutliche Ergebnisse, aber auch eine Überraschung. Während der SV Brachelen und der SV Breberen klare Siege feierten, setzte der FSV Geilenkirchen-Hünshoven mit einem Auswärtserfolg in Dremmen ein Ausrufezeichen.
Geilenkirchen überrascht in Dremmen
Der Tabellen-13. FSV Geilenkirchen-Hünshoven (16 Punkte) feierte beim Tabellensechsten TuS Rheinland Dremmen (24 Punkte) einen überraschend deutlichen Auswärtssieg. Niklas Jansen und Philipp Heinrichs brachten die Gäste früh in Führung, ehe Dremmen zwischenzeitlich ausglich. Nach der Pause setzte sich Geilenkirchen mit vier weiteren Treffern klar ab.
TuS Rheinland Dremmen – FSV Geilenkirchen-Hünshoven 2:6
TuS Rheinland Dremmen: Winfried Hulsen, Mazir Said (71. Maximilian Reitmaier), Soulaymane Sadiki (79. Michele Ott), Roberto Adriano Marchese, Sascha Schopphoven, Ange Benny Kossi, Marlon Kremer, Sebastian Burylo (79. Felix Wenke), Mats Winkens, Frederic Nowos (71. Yannick Plum), Simon Hohnen
FSV Geilenkirchen-Hünshoven: Marvin Uebersalz, David Strank, Tom Wiggers, Ralf Kakina, Fabrice Schmidt (78. Christopher Mertens), Marin Blajic (71. Finn Krohn), Philipp Heinrichs, Jan Rambau, Gery Wembolua Olenga, Niklas Jansen (88. Jonas Solty), Albjon Gashi (72. Marvin Abimbola)
Tore: 0:1 Niklas Jansen (3.), 0:2 Philipp Heinrichs (19.), 1:2 Mats Winkens (27.), 2:2 Frederic Nowos (32.), 2:3 Niklas Jansen (65.), 2:4 David Strank (69.), 2:5 Gery Wembolua Olenga (76.), 2:6 Philipp Heinrichs (90.+1)
Breberen mit klarer Auswärtsdemonstration
Der SV Breberen (11./22 Punkte) ließ beim Vorletzten VfR Übach-Palenberg (10 Punkte) keine Zweifel aufkommen. Bereits in der ersten Halbzeit sorgten Senft und Winkens für eine komfortable Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöhten Fell, Seferens und erneut Winkens auf 5:0. Für Übach-Palenberg verschärft sich die ohnehin prekäre Lage im Tabellenkeller weiter.
VfR Übach-Palenberg – SV Breberen 0:5
VfR Übach-Palenberg: Mustafa Aydin, Ufuk Düven, Yusuf Cetinkaya, Adrian Szkaradek, Sinan Uzun (83. Abdi Rahim Mohamed), Onur Albayrak, Yunus Emre Türkmen (66. Berat Gündüz), Isa Türkmen (49. Ismail Ait-Lahssaine), Tuncay Türkmen, Alessio Pinna, Riza Acar
SV Breberen: Lukas Welter, Henrik Schmidtchen, Carel Boylan, Leon Bienwald (80. Tim Rademacher), Gianluca Janssen, Felix Senft, Marc Mevissen, Frederic Fell (70. Mirko Scheufen), Henrik Sentis (83. Marius Wienen), Maurice Winkens (80. Justin Frenken), Luis Damian Seferens
Tore: 0:1 Felix Senft (16.), 0:2 Maurice Winkens (23.), 0:3 Frederic Fell (66.), 0:4 Luis Damian Seferens (67.), 0:5 Maurice Winkens (77.)
Oberbruch trotz Unterzahl erfolgreich
Der BC Oberbruch (10./23 Punkte) setzte sich trotz Unterzahl gegen Viktoria Waldenrath-Straeten (5./25 Punkte) durch. Nach der Roten Karte gegen Leon Schneider in der 63. Minute gingen die Gastgeber kurz darauf durch Oskar Tkacz in Führung. Mansaray erhöhte wenig später auf 2:0, ehe Dircks noch einmal verkürzte. Oberbruch verteidigte den Vorsprung bis zum Schlusspfiff.
BC Oberbruch – Viktoria Waldenrath-Straeten 2:1
BC Oberbruch: Adriano Martins Teixeira, Patrick Ajani, Chris Mevißen, Max Driever, Leon Schneider, Valdrin Recica, Sandy Bock (68. Abass Gabriel Kudah Mansaray), Jeremy Diogo, David Eduardo Madeira (78. Pedro San Jose Justo), Sebair Ljatifi, Oskar Tkacz
Viktoria Waldenrath-Straeten: Jan Themann, Johannes Jansen, Benedikt Mengeler (82. Lars Philippen), Simon Backhaus, Timo Kandetzki, Felix Bertrams (70. Fynn Pöttgens), Lars Dahlmanns (68. Andre Halcour), Alexander Jansen, Sven Herfs, Lukas Hermann, Alexander Dircks
Tore: 1:0 Oskar Tkacz (69.), 2:0 Abass Gabriel Kudah Mansaray (71.), 2:1 Alexander Dircks (75.)
Rot: Leon Schneider (63./BC Oberbruch/Foulspiel)
Weitere Ergebnisse am Wochenende: