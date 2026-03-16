Klare Siege, Überraschung in Dremmen und Brachelen souverän Favoriten setzen sich durch – Geilenkirchen mit Paukenschlag. von Jessica-Arantxa Offermann Revès · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Miriam Senft

Der 19. Spieltag der Kreisliga A Heinsberg brachte deutliche Ergebnisse, aber auch eine Überraschung. Während der SV Brachelen und der SV Breberen klare Siege feierten, setzte der FSV Geilenkirchen-Hünshoven mit einem Auswärtserfolg in Dremmen ein Ausrufezeichen.

Geilenkirchen überrascht in Dremmen Der Tabellen-13. FSV Geilenkirchen-Hünshoven (16 Punkte) feierte beim Tabellensechsten TuS Rheinland Dremmen (24 Punkte) einen überraschend deutlichen Auswärtssieg. Niklas Jansen und Philipp Heinrichs brachten die Gäste früh in Führung, ehe Dremmen zwischenzeitlich ausglich. Nach der Pause setzte sich Geilenkirchen mit vier weiteren Treffern klar ab.

TuS Rheinland Dremmen – FSV Geilenkirchen-Hünshoven 2:6

TuS Rheinland Dremmen: Winfried Hulsen, Mazir Said (71. Maximilian Reitmaier), Soulaymane Sadiki (79. Michele Ott), Roberto Adriano Marchese, Sascha Schopphoven, Ange Benny Kossi, Marlon Kremer, Sebastian Burylo (79. Felix Wenke), Mats Winkens, Frederic Nowos (71. Yannick Plum), Simon Hohnen

FSV Geilenkirchen-Hünshoven: Marvin Uebersalz, David Strank, Tom Wiggers, Ralf Kakina, Fabrice Schmidt (78. Christopher Mertens), Marin Blajic (71. Finn Krohn), Philipp Heinrichs, Jan Rambau, Gery Wembolua Olenga, Niklas Jansen (88. Jonas Solty), Albjon Gashi (72. Marvin Abimbola)

Tore: 0:1 Niklas Jansen (3.), 0:2 Philipp Heinrichs (19.), 1:2 Mats Winkens (27.), 2:2 Frederic Nowos (32.), 2:3 Niklas Jansen (65.), 2:4 David Strank (69.), 2:5 Gery Wembolua Olenga (76.), 2:6 Philipp Heinrichs (90.+1)

Breberen mit klarer Auswärtsdemonstration Der SV Breberen (11./22 Punkte) ließ beim Vorletzten VfR Übach-Palenberg (10 Punkte) keine Zweifel aufkommen. Bereits in der ersten Halbzeit sorgten Senft und Winkens für eine komfortable Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöhten Fell, Seferens und erneut Winkens auf 5:0. Für Übach-Palenberg verschärft sich die ohnehin prekäre Lage im Tabellenkeller weiter.