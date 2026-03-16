 2026-03-13T07:45:35.464Z

Ligabericht

Klare Siege, Überraschung in Dremmen und Brachelen souverän

Favoriten setzen sich durch – Geilenkirchen mit Paukenschlag.

von Jessica-Arantxa Offermann Revès · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Miriam Senft

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Kreisliga A Heinsberg
Dremmen
Brachelen
Schafhausen II
Geilenk.

Der 19. Spieltag der Kreisliga A Heinsberg brachte deutliche Ergebnisse, aber auch eine Überraschung. Während der SV Brachelen und der SV Breberen klare Siege feierten, setzte der FSV Geilenkirchen-Hünshoven mit einem Auswärtserfolg in Dremmen ein Ausrufezeichen.

Geilenkirchen überrascht in Dremmen

Der Tabellen-13. FSV Geilenkirchen-Hünshoven (16 Punkte) feierte beim Tabellensechsten TuS Rheinland Dremmen (24 Punkte) einen überraschend deutlichen Auswärtssieg. Niklas Jansen und Philipp Heinrichs brachten die Gäste früh in Führung, ehe Dremmen zwischenzeitlich ausglich. Nach der Pause setzte sich Geilenkirchen mit vier weiteren Treffern klar ab.

Gestern, 15:00 Uhr
TuS Rheinland Dremmen
TuS Rheinland DremmenDremmen
FSV Geilenkirchen-Hünshoven
FSV Geilenkirchen-HünshovenGeilenk.
2
6
Abpfiff

TuS Rheinland Dremmen – FSV Geilenkirchen-Hünshoven 2:6
TuS Rheinland Dremmen: Winfried Hulsen, Mazir Said (71. Maximilian Reitmaier), Soulaymane Sadiki (79. Michele Ott), Roberto Adriano Marchese, Sascha Schopphoven, Ange Benny Kossi, Marlon Kremer, Sebastian Burylo (79. Felix Wenke), Mats Winkens, Frederic Nowos (71. Yannick Plum), Simon Hohnen
FSV Geilenkirchen-Hünshoven: Marvin Uebersalz, David Strank, Tom Wiggers, Ralf Kakina, Fabrice Schmidt (78. Christopher Mertens), Marin Blajic (71. Finn Krohn), Philipp Heinrichs, Jan Rambau, Gery Wembolua Olenga, Niklas Jansen (88. Jonas Solty), Albjon Gashi (72. Marvin Abimbola)
Tore: 0:1 Niklas Jansen (3.), 0:2 Philipp Heinrichs (19.), 1:2 Mats Winkens (27.), 2:2 Frederic Nowos (32.), 2:3 Niklas Jansen (65.), 2:4 David Strank (69.), 2:5 Gery Wembolua Olenga (76.), 2:6 Philipp Heinrichs (90.+1)

Breberen mit klarer Auswärtsdemonstration

Der SV Breberen (11./22 Punkte) ließ beim Vorletzten VfR Übach-Palenberg (10 Punkte) keine Zweifel aufkommen. Bereits in der ersten Halbzeit sorgten Senft und Winkens für eine komfortable Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöhten Fell, Seferens und erneut Winkens auf 5:0. Für Übach-Palenberg verschärft sich die ohnehin prekäre Lage im Tabellenkeller weiter.

Gestern, 15:00 Uhr
VfR Übach-Palenberg
VfR Übach-PalenbergÜ.-Palenberg
SV Breberen
SV BreberenBreberen
0
5
Abpfiff

VfR Übach-Palenberg – SV Breberen 0:5
VfR Übach-Palenberg: Mustafa Aydin, Ufuk Düven, Yusuf Cetinkaya, Adrian Szkaradek, Sinan Uzun (83. Abdi Rahim Mohamed), Onur Albayrak, Yunus Emre Türkmen (66. Berat Gündüz), Isa Türkmen (49. Ismail Ait-Lahssaine), Tuncay Türkmen, Alessio Pinna, Riza Acar
SV Breberen: Lukas Welter, Henrik Schmidtchen, Carel Boylan, Leon Bienwald (80. Tim Rademacher), Gianluca Janssen, Felix Senft, Marc Mevissen, Frederic Fell (70. Mirko Scheufen), Henrik Sentis (83. Marius Wienen), Maurice Winkens (80. Justin Frenken), Luis Damian Seferens
Tore: 0:1 Felix Senft (16.), 0:2 Maurice Winkens (23.), 0:3 Frederic Fell (66.), 0:4 Luis Damian Seferens (67.), 0:5 Maurice Winkens (77.)

Oberbruch trotz Unterzahl erfolgreich

Der BC Oberbruch (10./23 Punkte) setzte sich trotz Unterzahl gegen Viktoria Waldenrath-Straeten (5./25 Punkte) durch. Nach der Roten Karte gegen Leon Schneider in der 63. Minute gingen die Gastgeber kurz darauf durch Oskar Tkacz in Führung. Mansaray erhöhte wenig später auf 2:0, ehe Dircks noch einmal verkürzte. Oberbruch verteidigte den Vorsprung bis zum Schlusspfiff.

Gestern, 15:00 Uhr
BC Oberbruch
BC OberbruchOberbruch
Viktoria Waldenrath-Straeten
Viktoria Waldenrath-StraetenWaldenrath
2
1
Abpfiff

BC Oberbruch – Viktoria Waldenrath-Straeten 2:1
BC Oberbruch: Adriano Martins Teixeira, Patrick Ajani, Chris Mevißen, Max Driever, Leon Schneider, Valdrin Recica, Sandy Bock (68. Abass Gabriel Kudah Mansaray), Jeremy Diogo, David Eduardo Madeira (78. Pedro San Jose Justo), Sebair Ljatifi, Oskar Tkacz
Viktoria Waldenrath-Straeten: Jan Themann, Johannes Jansen, Benedikt Mengeler (82. Lars Philippen), Simon Backhaus, Timo Kandetzki, Felix Bertrams (70. Fynn Pöttgens), Lars Dahlmanns (68. Andre Halcour), Alexander Jansen, Sven Herfs, Lukas Hermann, Alexander Dircks
Tore: 1:0 Oskar Tkacz (69.), 2:0 Abass Gabriel Kudah Mansaray (71.), 2:1 Alexander Dircks (75.)
Rot: Leon Schneider (63./BC Oberbruch/Foulspiel)

Weitere Ergebnisse am Wochenende:

Gestern, 15:00 Uhr
SG Union Würm-Lindern
SG Union Würm-LindernWürm-Lindern
FC Dynamo Erkelenz
FC Dynamo ErkelenzDynamo
Abgesagt

Gestern, 13:00 Uhr
Union Schafhausen
Union SchafhausenSchafhausen II
SV Scherpenseel-Grotenrath
SV Scherpenseel-GrotenrathScherpenseel
1
0
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
Roland Millich
Roland MillichMillich
FC Germania Rurich
FC Germania RurichRurich
Abgesagt

Gestern, 15:00 Uhr
SV Golkrath
SV GolkrathGolkrath
SC Selfkant
SC SelfkantSelfkant
Abgesagt

Gestern, 15:15 Uhr
SV Brachelen
SV BrachelenBrachelen
Grün-Weiß Karken
Grün-Weiß KarkenKarken
6
0
Abpfiff