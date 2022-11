Klare Siege für Thun und Sion - FCZ-Remis in Lugano Frauen NLB 9. Spieltag

Der Tabellenführer FC Zürich U21 lässt einen Punkt im Tessin beim FC Lugano. Dies ist der erste Punkt für den freiwillig abgestiegenen Verein seit dem ersten Spieltag und dem Unentschieden beim FC Solothurn. Die anderen Spitzenteams setzen sich mit je 4:0 klar durch. Der FC Sion lässt dem FC Oerlikon/Polizei keine Chance und Thun Berner-Oberland bindet den FC Wil zurück. Eine schmerzliche Niederlage muss der FC Schlieren einstecken. In der Schlussphase wird ein 2:1 Vorsprung noch verspielt und der FC Biel kann in extremis noch den dritten Saisonsieg feiern - den ersten auf fremden Plätzen. Wieder nicht zu Punkten kommt der FC Solothurn. Gegen ein anderes Team aus dem Tabellenkeller, den FC Küssnacht, verlieren die Frauen von Trainer Ceccon nicht nur die Partie, sondern auch den Anschluss an das breite Mittelfeld.

Schmerzliche Niederlage für den FC Schlieren

Lange sieht es gut aus für die Frauen von Trainergespann Adali/Vicedomini. Bis zur 89. Minute führt der Gastgeber mit 2:1 - Suter und Gächter für Schlieren und Anna Lena Schwab für Biel treffen. In der Schlussphase kehrt das Spiel nochmals. Joy Schwab gleicht die Partie mit ihrem ersten Saisontor aus und in der Nachspielzeit verwandelt Bahtie Avdyli einen Elfmeter zum umjubelten Sieg für den FC Biel. Der FC Schlieren hat mit dieser bitteren Niederlage die grosse Chance verpasst, sich an die Spitze des breiten Mittelfelds zu hieven und eine positive Sieg/Niederlagen-Ratio zu erreichen.

FC Oerlikon/Polizei ohne Chance beim FC Sion

Bis zur Pause können die Zürcherinnen im Wallis noch mithalten - doch mit dem ersten Gegentreffer ist die Gegenwehr gebrochen. Dem 1:0 von Defayes lässt das Heimteam innert 9 Minuten drei weitere Treffer folgen und feiert einen ungefährdeten Sieg. Für die Frauen des FC Oerlikon/Polizei ist somit die Hinserie mit 12 Punkten abgeschlossen. Eine Punktzahl, dir die Frauen aus Zürich Nord getrost Weihnachten feiern lässt, da der Abstand nach hinten beruhigend gross ist und nach diversen Abgängen die Erwartungen nicht so hoch gesteckt werden konnten.

FC Zürich nur mit einem Punkt in Lugano

Der FC Zürich tritt im Tessin mit diversen sehr jungen Spielerinnen an, darunter Sara Ziegler, erst 15-jährig. Kovacevic bringt die Zürcherinnen mit 1:0 in Führung. Der FC Lugano bleibt aber dran und kann in der zweiten Halbzeit zum 1:1 ausgleichen und feiert den zweiten Punktgewinn in dieser Saison. Der FCZ bleibt trotz den Punktverlusten an der Tabellenspitze und kann mit einem Sieg im letzten Spiel in Wil diese Position in die Winterpause retten, haben sie doch eine um 22 Toren bessere Tordifferenz.

Thun siegt im Verfolgerduell gegen den FC Wil klar

Gleich mit 4:0 gewinnen die Berner Oberländerinnen ihr Heimspiel gegen den zuletzt starken FC Wil. Jolanda Thomann und Annabel Imhof treffen doppelt und vergrössern damit den Abstand des Spitzentrios zum Rest der Tabelle auf 7 Punkte.