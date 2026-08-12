Klare Siege für SGW und Verl – Münster mühelos, Schüren souverän

Die große Sensation ist allerdings ausgeblieben. Verl gewann das Derby mit 6:0, zwischenzeitlich kochten die Emotionen allerdings über, sodass die Partie mit nur zehn Spielern auf beiden Seiten beendet wurde. Oberligist SpVgg Vreden schlug sich gegen Zweitliga-Absteiger Preußen Münster wacker, musste am Ende allerdings mit 0:3 erhobenen Hauptes die Segel streichen. Beachtlich: 3000 Zuschauer sorgten für eine tolle Kulisse im Hamaland-Stadion. Die SG Wattenscheid 09 tat sich gegen aufopferungsvoll kämpfende Hagener schwer. Finn Wortmann sorgte für kurz vor der Pause mit dem 1:0 für den ominösen Dosenöffner. Am Ende schraubte der Regionalliga-Aufsteiger das Ergebnis auf 5:0.

Zudem fand das Nachholspiel zwischen der SG Bödefeld/Henne-Rartal (LL) und dem BSV Schüren (WL) statt. Die Partie zwar am 31. Juli nach 19 Minuten wegen eines aufziehenden Gewitters beim Stand von 0:0 abgebrochen worden. Schüren gab sich im Hochsauerland keine Blöße und schoss gegen eine zu Beginn überforderte SG eine 3:0-Pausenführung heraus, die letztlich ungefährdet über die Zeit gebracht wurde.

FuPa Westfalen war bei allen Partien mit einem Liveticker dabei.