 2026-08-12T04:46:12.593Z

Allgemeines

Klare Siege für SGW und Verl – Münster mühelos, Schüren souverän

Das Teilnehmerfeld der 2. Runde des Westfalenpokals ist komplett.

von red · Heute, 18:30 Uhr · 0 Leser
Drittligist SC Verl ist zum Westfalenpokal-Auftakt zum Derby beim FC Kaunitz zu Gast.
Drittligist SC Verl ist zum Westfalenpokal-Auftakt zum Derby beim FC Kaunitz zu Gast. – Foto: Imago Images

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Westfalenpokal
SC Preußen Münster
SC Verl
SG Wattenscheid 09
SpVgg Vreden

Die letzten vier Erstrundenpartien standen am Mittwochabend (12. August) auf dem Programm. Mit dem SC Verl (bei Westfalenligist FC Kaunitz), dem SC Preußen Münster (bei Oberligist SpVgg Vreden) und der SG Wattenscheid 09 (bei Bezirksligist FC Hellas Makedonikos Hagen) wäre drei Top-Anwärter auswärts gefragt.

Die große Sensation ist allerdings ausgeblieben. Verl gewann das Derby mit 6:0, zwischenzeitlich kochten die Emotionen allerdings über, sodass die Partie mit nur zehn Spielern auf beiden Seiten beendet wurde. Oberligist SpVgg Vreden schlug sich gegen Zweitliga-Absteiger Preußen Münster wacker, musste am Ende allerdings mit 0:3 erhobenen Hauptes die Segel streichen. Beachtlich: 3000 Zuschauer sorgten für eine tolle Kulisse im Hamaland-Stadion. Die SG Wattenscheid 09 tat sich gegen aufopferungsvoll kämpfende Hagener schwer. Finn Wortmann sorgte für kurz vor der Pause mit dem 1:0 für den ominösen Dosenöffner. Am Ende schraubte der Regionalliga-Aufsteiger das Ergebnis auf 5:0.

Zudem fand das Nachholspiel zwischen der SG Bödefeld/Henne-Rartal (LL) und dem BSV Schüren (WL) statt. Die Partie zwar am 31. Juli nach 19 Minuten wegen eines aufziehenden Gewitters beim Stand von 0:0 abgebrochen worden. Schüren gab sich im Hochsauerland keine Blöße und schoss gegen eine zu Beginn überforderte SG eine 3:0-Pausenführung heraus, die letztlich ungefährdet über die Zeit gebracht wurde.

FuPa Westfalen war bei allen Partien mit einem Liveticker dabei.

Heute, 18:00 Uhr
FC Kaunitz
FC KaunitzFC Kaunitz
SC Verl
SC VerlSC Verl
0
6
Abpfiff

FC Kaunitz – SC Verl 0:6
FC Kaunitz: Marco Berenspöhler, Felix Frosch, Fynn Blomberg, Till Maasjost, Maurice Cord-Brüning, Rodrigo Nunes Romano (55. Gabriel Cati), Felix Sczepurek (55. Luis Mensendiek), Joel Kirsch (75. Tom Stickling), Nico Bronsle Siya (77. Endrit Salihi), Fabio Kristkowitz (54. Tobias May), Lennart Brink - Trainer: Levent Cayiroglu
SC Verl: Fabian Pekruhl, Niko Kijewski (46. Tim Hoffmann), Raphael Araoye, Nick Seidel, Janne Berner (46. Moritz Kaube), Joshua Eze (61. Tim Heike), Fabian Wessig, Amin Farouk (71. Antonio Fóti), Alem Japaur, Mika Clausen, André Leipold (61. Yari Otto) - Trainer: Orest Shala
Tore: 0:1 Mika Clausen (21.), 0:2 André Leipold (30.), 0:3 Amin Farouk (36. Handelfmeter), 0:4 Alem Japaur (37.), 0:5 Tim Heike (83. Foulelfmeter), 0:6 Tim Heike (86.)
Rot: Mika Clausen (44./SC Verl/Tätlichkeit)
Rot: Felix Frosch (64./FC Kaunitz/Foulspiel)

Heute, 18:45 Uhr
SpVgg Vreden
SpVgg VredenSpVgg Vreden
SC Preußen Münster
SC Preußen MünsterSC Preußen Münster
0
3
Abpfiff

SpVgg Vreden – SC Preußen Münster 0:3
SpVgg Vreden: Tom Breuers, Romario Wiesweg, Mika Völker, Felix Mensing, Danieck Nijland, Dennis Wüpping, Martin Sinner, Lars Bleker, Leon Kondring (61. Leo Schley) (69. Robin Schultealbert), Nicolas Ostenkötter, Maximilian Hinkelmann - Spielertrainer: Romario Wiesweg - Trainer: Andree Dörr - spielender Co-Trainer: Lars Bleker
SC Preußen Münster: Matthis Harsman, Niko Koulis, Antonio Tikvic, Niklas Varelmann, Lucas Zeller, Mikail Demirhan, Jakob Korte, Mika Stuhlmacher (64. Oscar Vilhelmsson), Samuel Althaus, Leon Tasov (70. Louis Kolbe), Marvin Schulz - Co-Trainer: Kieran Schulze-Marmeling - Trainer: Thomas Wörle
Schiedsrichter: Lars Bramkamp
Tore: 0:1 Marvin Schulz (17.), 0:2 Mikail Demirhan (58.), 0:3 Mikail Demirhan (90.)

Heute, 19:30 Uhr
FC Hellas Makedonikos Hagen
FC Hellas Makedonikos HagenHellas Hagen
SG Wattenscheid 09
SG Wattenscheid 09SG Wattenscheid 09
0
5
Abpfiff

FC Hellas Makedonikos Hagen – SG Wattenscheid 09 0:5
FC Hellas Makedonikos Hagen: Luis Marc Rödel, Konstantinos Statharas, Alexandros Mavroudakis, Nataniel Basista, Michele Teofilo, Yunus Özalp, Rafael Luque Marrano (57. Szymon Jaroslaw Utrata), Nico Lisewski, Stefan Schwan (61. Justus Kulczynski), Alexandros Gkousdas, Marcel Marino - Trainer: Christos Sampsonidis
SG Wattenscheid 09: Jens Balzukat, Joey Gabriel, Albin Thaqi, Nico Schulte-Kellinghaus, Tom Sindermann (65. Maximilian Adamski), Nico Buckmaier, Elias Demirarslan, Tidiane Gueye, Robert Tochukwu Nnaji (65. Isaak Nwachukwu), Finn Wortmann, Kevin Schacht - Trainer: Przemek Czapp
Tore: 0:1 Finn Wortmann (45.+1), 0:2 Elias Demirarslan (55.), 0:3 Robert Tochukwu Nnaji (60. Foulelfmeter), 0:4 Mike Lewicki (74.), 0:5 Kevin Schacht (90.)

Heute, 19:30 Uhr
SG Bödefeld/Henne-Rartal
SG Bödefeld/Henne-RartalSG Bödefeld/Henne-Rartal
BSV Schüren
BSV SchürenBSV Schüren
0
3
Abpfiff

SG Bödefeld/Henne-Rartal – BSV Schüren 0:3
SG Bödefeld/Henne-Rartal: Martin Grote, Jonas Antonius Wüllner (74. Cedric Hermes), Jonas Dünnebacke, Erik Wüllner (55. Niklas Sommer), Elias Müller, Jonathan Müller, Moritz Bücker, Florian Kieserling (68. Marco Entrup), Kevin Kloske (46. Nicolas Schulte), Sven Bruder (55. Marc Sander), Moritz Wegener - Trainer: Jens Richter - Co-Trainer: André Peters
BSV Schüren: Maximilian Martin Heinrich Burbaum, Jannik Marth, Lukas Homann, Wilhelm Sassenberg, Marcel Münzel, Murat Keskinkilic (70. Ensar Selmanaj), Robin Rosowski, Tobias Hartmann, Kevin Brümmer (73. Tim Kallenbach), Cem-Ali Dogan (82. Resul Celebi), Yassin Hamza Cerrache - Trainer: Giovanni Schiattarella
Schiedsrichter: Christian Liedtke - Zuschauer: 211
Tore: 0:1 Lukas Homann (4.), 0:2 Cem-Ali Dogan (12.), 0:3 Murat Keskinkilic (31.)
Rot: Jonathan Müller (81./SG Bödefeld/Henne-Rartal/)