Klare Siege für Schlieren, Winterthur und Lugano

Zum Start in das Jahr 2026 sind diverse Teams hervorragend ins neue Jahr gestartet: Der FC Winterthur gewinnt gegen Oerlikon klar und deutlich mit 7:0. Auch Lugano startet mit einem Statment-Sieg gegen Carouge in das neue Fussballjahr und zu guter Letzt gelingt auch dem FC Schlieren gegen das Schlusslicht aus Solothurn ein klarer 4:0 Sieg.
Der FC Ostermundigen überrascht den FC Wil und führt nach 17. Minuten mit 3:0. Wil kann bereits in der 22. Minuten verkürzen, doch mehr als das 3:2 in der 92. Minute lassen die Bernerinnen nicht mehr zu und feiern einen Überraschenden Sieg gegen den FC Wil. Der Favoritenrolle gerecht wird der FC Küssnacht beim Gastspiel beim FC Wädenswil und gewinnt klar mit 3:1. Das Spiel zwischen Yverdon und Sion findet erst Ende Monat statt.
Zu den Spielen:
Im Spiel zwischen dem FC Ostermundigen und dem FC Wil setzten sich die Gastgeberinnen mit 3:2 durch. Laura Aellig eröffnete in der 11. Minute per Kopfball nach einer Flanke von Noemi Eli. Nur vier Minuten später erhöhte Mara Meier auf 2:0, assistiert von Roberta Guggenbühl. Noemi Eli traf kurz darauf zum 3:0. - Ein super Start für den Aussenseiter aus Bern. Wil kam durch einen Elfmeter von Victoria Bischof (22.) zurück ins Spiel. In der zweiten Halbzeit konnte der FC Ostermundigen den Vorsprung verteidigen - bis Larissa Zehnder in der Nachspielzeit doch noch zum 3:2 verkürzte. Doch Ostermundigen brachte den Sieg vor 120 Zuschauern ins Trockene.
Im Tessin dominierte der FC Lugano das Spiel gegen Etoile Carouge FC mit einem klaren 6:1-Sieg. Michelle Gigante eröffnete in der 20. Minute den Torreigen, gefolgt von Mathilda Andreoli, die in der 29. Minute zuschlug. Lucrezia Sasso traf per Kopfball zum 3:0 (43.) Pausenresultat. Auch nach der Pause ging es im gleichen Trott weiter. Antonella Albertini erzielte das 4:0 (53.) und nur drei Minuten später schnürte Andreoli ihren persönlichen Doppelpack zum 5:0. Giorgia Zanaboni setzte den Schlusspunkt zum 6:0 (65.), bevor Marion Lesaffre per Elfmeter für Carouge in der 75. Minute noch zum Ehrentreffer traf.
Auf der Schützenwiese dominierte der FC Winterthur die Partie gegen den FC Oerlikon/Polizei eindrucksvoll und gewinnt mit 7:0. Elena Van Niekerk eröffnete den Torreigen in der 21. Minute, gefolgt von einem Elfmeter von Annina Enz (24'). Raika Toper Chakir erhöhte auf 3:0 (27'). Nach der Pause trafen Amanda Sigrist (49') und Van Niekerk erneut (59', 67'). Den Schlusspunkt setzte Sara Murbach (70'). Ein Start nach Mass für Winterthur gegen ein Team, welches im Herbst noch nicht bezwungen (2:2) werden konnte.
Im Spiel zwischen dem FC Schlieren und dem FC Solothurn dominierten die Gastgeber klar mit 4:0. Kathrin Rohr eröffnete in der 38. Minute den Torreigen. Nur 15 Minuten später erhöhte sie auf 2:0 und macht die Doppelpackerin. Auch doppelt traf Aliche Vono Oviedo in der Schlussphase und setzte in der 80. und 89. Minute mit zwei weiteren Toren den Schlusspunkt.
Am Samstagabend trafen auf dem Sportplatz Beichlen der FC Wädenswil und der FC Küssnacht a/R in der Frauen Nationalliga B aufeinander. Die Gäste dominierten die erste Halbzeit, beginnend mit einem Tor von Silja Ulrich in der 21. Minute nach einer präzisen Vorlage von Gina Schilliger. Kurze Zeit später, in der 34. Minute, erhöhte Gina Schilliger selbst auf 0:2, unterstützt von Nicole Scherrer. Ulrich stellt kurz vor der Pause (44. Minute) zum 0:3 Pausenstand für die Gäste. In der zweiten Halbzeit vergab Veronika Suma einen Elfmeter für Küssnacht (70. Minute), bevor Bigna Färber in der 75. Minute für Wädenswil den Ehrentreffer erzielte.
Zahlen und Fakten zum Spieltag:
FC Schlieren – FC Solothurn 4:0
FC Schlieren: Annina Eigenmann, Leah Gächter, Norah Gächter, Céline Bürgisser (78. Sofia Dietrich), Lilly Flückiger, Luana Bonfardin (64. Anuja Sedman), Kathrin Rohr (78. Aliche Vono Oviedo), Saranda Hashani, Valerie Spiess (64. Chantal Rochat), Alessia Raffino, Stefanie Raschle (64. Melina Metzger)
FC Solothurn: Gwyneth Rüegsegger, Sophia Inniger, Flavia von Känel, Annika Meyer, Laura Hostettler (60. Senna Emin), Lana Tarchini (72. Shireyaa Thirukumar), Selin Wegmüller, Aliya Arrigoni, Moana Flurina Jost Vuono, Gentiana Morina, Ilenia De Cubellis
Schiedsrichter: Matias Rafael Sendão
Tore: 1:0 Kathrin Rohr (38.), 2:0 Kathrin Rohr (60.), 3:0 Aliche Vono Oviedo (80.), 4:0 Aliche Vono Oviedo (89.)
FC Wädenswil – FC Küssnacht a/R 1:3
FC Wädenswil: Lillo Geiger, Leandra Tanner (83. Linda Krienbühl), Bigna Färber, Mia Geiger (59. Clara Henricsson), Jessica Morf, Romy Geiger, Jessica Berger (59. Manon Camor), Anna Lisa Löser, Samira Mächler (81. Saya Erni), Tove Näslund, Chiara Rauso
FC Küssnacht a/R: Stephanie Huber, Luana Hongler, Corinne Troxler, Veronika Suma, Sophie Rolinger, Claudia Lourenco Rodrigues, Silja Ulrich (74. Noemi Mazza), Julia Pirker, Samara Weber (61. Tabea Donauer), Nicole Scherrer (91. Shejla Ganic), Gina Schilliger
Schiedsrichter: Valon Emini - Zuschauer: 120
Tore: 0:1 Silja Ulrich (21.), 0:2 Gina Schilliger (34.), 0:3 Silja Ulrich (44.), 1:3 Bigna Färber (75.)
Besondere Vorkommnisse: Veronika Suma (FC Küssnacht a/R) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (70.).
FC Lugano – Etoile Carouge FC 6:1
FC Lugano: Marie Enning, Giorgia Zanaboni, Leila Bassi (66. Sara Di Mauro), Melissa Colombo, Michelle Gigante, Antonella Albertini (66. Mila Gianotti), Aline Oliva, Anna Crapanzano (46. Sabina Di Muro), Mathilda Andreoli (85. Sara Gorza), Lucrezia Sasso, Luisa Nascimento Sa (85. Cecilia Marchini Gattoni)
Etoile Carouge FC: Marina Bonanno, Cintia Isabel Lopes Ferreira, Gwenael Martinez, Veronique Recimil Magarinos (60. Chérine Hammi), Sanah Ben Mohamed, Cindy Grao (75. Mirina Belarbi), Alyssa Grivaz, Emilie Fortis, Shaina Jean-Louis (46. Marion Lesaffre), Léa Mega, Kelly Bocchieri
Schiedsrichter: Christoph Thurmaier
Tore: 1:0 Michelle Gigante (20.), 2:0 Mathilda Andreoli (29.), 3:0 Lucrezia Sasso (43.), 4:0 Antonella Albertini (53.), 5:0 Mathilda Andreoli (56.), 6:0 Giorgia Zanaboni (65.), 6:1 Marion Lesaffre (75. Foulelfmeter)
FC Ostermundigen – FC Wil 3:2
FC Ostermundigen: Magdalena Konzett, Laura Aellig, Lia Mischler, Saijai Jitlamai, Sabrina Baumgartner, Roberta Guggenbühl (73. Deborah Messer), Noemi Eli (77. Lara Friederich), Mara Meier (73. Fatjana Golla), Svenja Zengaffinen (87. Donjeta Likaj), Sarina Grieder, Andrea Gretz (87. Giulia Bellinvia)
FC Wil: Marcia Bischofberger, Fanni Pietikäinen (71. Simona Scherrer), Livia Schneider, Michelle Lämmler, Mia Iselin, Carla Martin (72. Sahra Böhi), Gaja Di Gaetano, Mona Gubler, Victoria Bischof, Ardita Iseni (71. Larissa Zehnder), Seraina Kaufmann (64. Leona Zwyssig)
Schiedsrichter: Farah Bachir - Zuschauer: 120
Tore: 1:0 Laura Aellig (11.), 2:0 Mara Meier (15.), 3:0 Noemi Eli (17.), 3:1 Victoria Bischof (22. Foulelfmeter), 3:2 Larissa Zehnder (90.)
FC Winterthur – FC Oerlikon/Polizei 7:0
FC Winterthur: Cheyenne Voit, Jamie Lee Von Allmen, Alessandra Malacarne, Sara Murbach, Nicole Hernandez (67. Désirée Meyer), Melanie Huber, Raika Toper Chakir (77. Sara Stoob), Annina Enz (80. Arianita Sallauka), Lisa Lampart (67. Kim La Bella), Elena Van Niekerk (77. Meiffy Sol Bufalini), Amanda Sigrist
FC Oerlikon/Polizei: Lucia Zuberbühler, Manar Benslama, Flavia Arpagaus, Chiara Tremml, Aslihan Erkol, Anna Franscini (22. Elena Andretta), Sina Arpagaus, Selina Zwimpfer (63. Tanita Da Silva Matias Bras), Eva Beck (63. Robine Pérez), Leoni Staub, Maylis Hurni
Schiedsrichter: Oltion Useini
Tore: 1:0 Elena Van Niekerk (21.), 2:0 Annina Enz (24. Foulelfmeter), 3:0 Raika Toper Chakir (27.), 4:0 Amanda Sigrist (49.), 5:0 Elena Van Niekerk (59.), 6:0 Elena Van Niekerk (67.), 7:0 Sara Murbach (70.)