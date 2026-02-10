Klare Siege für Schlieren, Winterthur und Lugano Frauen NLB, 16. Spieltag von Redaktion Frauenfussball · Gestern, 09:20 Uhr · 0 Leser

Zum Start in das Jahr 2026 sind diverse Teams hervorragend ins neue Jahr gestartet: Der FC Winterthur gewinnt gegen Oerlikon klar und deutlich mit 7:0. Auch Lugano startet mit einem Statment-Sieg gegen Carouge in das neue Fussballjahr und zu guter Letzt gelingt auch dem FC Schlieren gegen das Schlusslicht aus Solothurn ein klarer 4:0 Sieg. Der FC Ostermundigen überrascht den FC Wil und führt nach 17. Minuten mit 3:0. Wil kann bereits in der 22. Minuten verkürzen, doch mehr als das 3:2 in der 92. Minute lassen die Bernerinnen nicht mehr zu und feiern einen Überraschenden Sieg gegen den FC Wil. Der Favoritenrolle gerecht wird der FC Küssnacht beim Gastspiel beim FC Wädenswil und gewinnt klar mit 3:1. Das Spiel zwischen Yverdon und Sion findet erst Ende Monat statt. Zu den Spielen:

Im Spiel zwischen dem FC Ostermundigen und dem FC Wil setzten sich die Gastgeberinnen mit 3:2 durch. Laura Aellig eröffnete in der 11. Minute per Kopfball nach einer Flanke von Noemi Eli. Nur vier Minuten später erhöhte Mara Meier auf 2:0, assistiert von Roberta Guggenbühl. Noemi Eli traf kurz darauf zum 3:0. - Ein super Start für den Aussenseiter aus Bern. Wil kam durch einen Elfmeter von Victoria Bischof (22.) zurück ins Spiel. In der zweiten Halbzeit konnte der FC Ostermundigen den Vorsprung verteidigen - bis Larissa Zehnder in der Nachspielzeit doch noch zum 3:2 verkürzte. Doch Ostermundigen brachte den Sieg vor 120 Zuschauern ins Trockene. Im Tessin dominierte der FC Lugano das Spiel gegen Etoile Carouge FC mit einem klaren 6:1-Sieg. Michelle Gigante eröffnete in der 20. Minute den Torreigen, gefolgt von Mathilda Andreoli, die in der 29. Minute zuschlug. Lucrezia Sasso traf per Kopfball zum 3:0 (43.) Pausenresultat. Auch nach der Pause ging es im gleichen Trott weiter. Antonella Albertini erzielte das 4:0 (53.) und nur drei Minuten später schnürte Andreoli ihren persönlichen Doppelpack zum 5:0. Giorgia Zanaboni setzte den Schlusspunkt zum 6:0 (65.), bevor Marion Lesaffre per Elfmeter für Carouge in der 75. Minute noch zum Ehrentreffer traf.

Auf der Schützenwiese dominierte der FC Winterthur die Partie gegen den FC Oerlikon/Polizei eindrucksvoll und gewinnt mit 7:0. Elena Van Niekerk eröffnete den Torreigen in der 21. Minute, gefolgt von einem Elfmeter von Annina Enz (24'). Raika Toper Chakir erhöhte auf 3:0 (27'). Nach der Pause trafen Amanda Sigrist (49') und Van Niekerk erneut (59', 67'). Den Schlusspunkt setzte Sara Murbach (70'). Ein Start nach Mass für Winterthur gegen ein Team, welches im Herbst noch nicht bezwungen (2:2) werden konnte. Im Spiel zwischen dem FC Schlieren und dem FC Solothurn dominierten die Gastgeber klar mit 4:0. Kathrin Rohr eröffnete in der 38. Minute den Torreigen. Nur 15 Minuten später erhöhte sie auf 2:0 und macht die Doppelpackerin. Auch doppelt traf Aliche Vono Oviedo in der Schlussphase und setzte in der 80. und 89. Minute mit zwei weiteren Toren den Schlusspunkt.