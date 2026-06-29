Klare Siege – doch in Jetzendorf übt man sich in Zurückhaltung Fußball Landesliga von Moritz Stalter · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

Knapp mit 0:1 mussten sich Ben Geuenich und seine Teamkollegen vom TSV Jetzendorf bei Meister Schwabmünchen geschlagen geben. – Foto: Habschied

Der Fußball-Landesligist TSV Jetzendorf bereitet sich auf die neue Saison vor. Bei der Formulierung eines Saisonziels übt man sich in Zurückhaltung.

Schon seit Wochen bereitet sich der TSV Jetzendorf auf den Start in die neue Saison der Fußball-Landesliga Südwest vor. Trainer Markus Pöllner geht mit einigen neuen Gesichtern in die Saison – auf und neben dem Platz. Unterstützt wird er künftig von Ex-Trainer Stefan Kellner und dem spielenden Co-Trainer Tim Greifenegger. Was das neue Trainerteam bislang gesehen hat, stimmt optimistisch. Trotzdem: Wie in Jetzendorf üblich, ist man eher zurückhaltend bei der Formulierung eines Saisonziels. Es lautet abermals: Möglichst schnell den Klassenerhalt klar machen.

Nach einem lockeren Auftakt folgte eine Woche mit intensiveren Einheiten. Die ersten Testspiele machen Hoffnung, dass die Mischung im Kader stimmt – und der Verlust mehrerer Führungsspieler aufgefangen werden kann. Nicht mehr dabei sind Ben Geuenich (Karriereende) und Wlad Beiz, der als Spielertrainer zum ST Scheyern wechselt. Beide gehörten über Jahre zu den Identifikationsfiguren des TSV Jetzendorf. Zudem stehen auch Sascha Beiz, der als Spielertrainer zum SC Petershausen geht, und Lorenz Kirmair (Pause) nicht mehr zur Verfügung.