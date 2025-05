Klare SEF-Pleite gegen SV Untermenzing „Spiegelbild der Saison“

Insbesondere im ersten Durchgang. Da erlebten die Eintracht-Mannen mit SVU-Angreifer Moritz Mösmang ihr persönliches Waterloo. Den Zweiten der Torjägerliste bekamen die Freisinger am Samstag überhaupt nicht in den Griff. Sowohl beim 0:1 (12.) als auch beim 0:2 (30.) und dem 0:3 (37.) hatten die Untermenzinger leichtes Spiel. Der SEF war viel zu weit weg von den Gegenspielern und ging nie wirklich rein in die Zweikämpfe.

Und dann kam auch noch Pech in der Offensive dazu: Beim Stand von 0:1 wurde ein Treffer von Fabrizio Brandes wegen einer Abseitsstellung nicht anerkannt, und als die Münchner bereits mit 2:0 führten, knallte ein Brandes-Schuss nur an die Querlatte (35.).

SEF vergibt mit letztem Aufgebot zu viele Chancen

Nach dem Seitenwechsel ebbte der Offensivdrang der Untermenzinger etwas ab. Was nicht wich, war der Freisinger Chancenwucher. Demnach wäre auch ein Remis drin gewesen. Doch Co-Trainer Alex Mrowczynski (bei einem Freistoß), Stefan Mikerevic und Felix Fischer ließen beste Gelegenheiten liegen. Und in der Schlussminute setzte Niklas Tatzer dann auch noch einen Schuss ans Aluminium. Symptomatisch für den SEF am Samstagnachmittag, aber auch in der ganzen Saison.

Hinzu kam, dass die Freisinger auch an diesem Samstag mit dem letzten Aufgebot aufgelaufen waren. Nach dem Fehlen von Maximilian Rudzki rückte Stefan Mikerevic ins Sturmzentrum. Auch auf der Reservebank waren nicht alle Spieler fit. (Matthias Spanrad)