Klare Sache: SV Miesbach unterstreicht Aufstiegsambitionen 2:0-Derby-Sieg in Holzkirchen

Der SV Miesbach lässt nichts anbrennen und setzt sich mit 2:0 beim TuS Holzkirchen II durch.

Holzkirchen/Miesbach – Florian Ächter ist sich sicher. „Das war definitiv die beste Mannschaft, auf die wir in dieser Saison getroffen sind“, meint der TuS-Coach. Die Rede ist vom SV Miesbach, der durch einen völlig ungefährdeten 2:0-Auswärtssieg an der Holzkirchner Haidstraße nicht nur die Tabellenführung in der Kreisliga sicherte, sondern auch weiter seine Aufstiegsambitionen klar unterstrich.

„Das Ergebnis ist eigentlich fast ein Witz“, resümiert Miesbachs Coach Hans-Werner Grünwald. Damit meinte er nicht zuletzt die beinahe schon erdrückende Miesbacher Überlegenheit an diesem Samstagnachmittag. „Wir führen nur 1:0 zur Halbzeit, und das wurde dem Spielverlauf nicht gerecht.“

Nach einer noch relativ ausgeglichenen Anfangsphase drehten die Gäste in der Folge so richtig auf. Das Problem dabei: Die SV-Kicker vergaben Chance um Chance, Großchance um Großchance. Allein Toptorjäger Josef Sontheim lief in den ersten 45 Minuten ganze dreimal mutterseelenallein auf den Holzkirchner Kasten zu – aber ohne Erfolg, Was nicht zuletzt auch am stark aufspielenden TuS-Keeper Lars Lewerenz lag. „Wenn es zur Pause 0:4 steht, dann können wir uns nicht beschweren“, stellt TuS-Coach Ächter fest.

Tat es aber nicht. Miesbach führte nur mit einem 1:0 nach einem einigermaßen frühen Treffer von eben doch Sontheim. Nach einem schönen Querpass nahm der Führende der Torschützenliste den Ball an und schob ihn überlegt ein. „Trotzdem mussten wir durch unsere knappe Führung immer gewarnt sein“, sagt Miesbachs Grünwald.

Etwas entspannter dürfte er dann aber sieben Minuten nach dem Seitenwechsel gewesen sein. Miesbachs Robert Mündl erkämpfte sich das Leder, drang in den Strafraum ein und wurde gelegt – ein klarer Elfmeter. Den verwandelte dann Kapitän Christian Altenburg wenige Augenblicke sicher zum hochverdienten 2:0 für die Kreisstädter.

Unterdessen fiel den Gastgebern auch im zweiten Abschnitt nur wenig ein. „Wir haben zwar dann die Taktik verändert und abwartender agiert, und auch wenn es etwas besser wurde, sind wir nie wirklich in die Partie reingekommen“, moniert TuS-Coach Ächter. Die wohl einzige Möglichkeit: Benjamin Ferkau kam nach einem Abspielfehler in der Miesbacher Hintermannschaft in der Schlussphase noch zu einem aussichtsreichen Abschluss – doch ohne Erfolg.

„Es war für uns heute einfach ein gebrauchter Tag“, resümiert Ächter. Ganz anders war die Gemütslage natürlich beim SV Miesbach. „Großes Kompliment an die Jungs, ich bin zufrieden“, betont Grünwald. „Aber wir hätten es heute viel eher entscheiden müssen.“

TuS Holzkirchen II – SV Miesbach 0:2 (0:1)

TuS Holzkirchen II: Lewerenz – Stumpp (46. Castiglioni), Yavuz, Hummelsberger, Albert, Glatz, Horstmann (46. Welker), Mohr (50. Ferkau), Rasi, Gumberger, Mayer. SV Miesbach: Magritsch – T. Veit, Matschiner, M. Veit, Pötzinger, Stoib, Mündl (60. Voit), Ulu, Altenburg, Pindado (76. Städter), Sontheim. Tore: 0:1 Sontheim (12.), 0:2 Altenburg (53./Foulelfmeter). Schiedsrichter: Paul Thiel. Zuschauer: 30 Gelbe Karten: Hummelsberger.