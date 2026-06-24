Klare Sache: SpVgg SV Weiden löst das Pokal-Ticket Behnke und Fenninger führen den Bayernligisten mit ihren Doppelpacks zum 4:1-Sieg in Luhe-Wildenau von Florian Würthele · Heute, 21:06 Uhr · 0 Leser

Trafen doppelt für die SpVgg SV Weiden: Felix Behnke (links) und Christoph Fenninger (Zweiter von rechts). – Foto: Imago/Zink

Letztlich war's eine relativ klare Angelegenheit: Bayernligist SpVgg SV Weiden gewann am Mittwochabend das Derby beim SC Luhe-Wildenau im Rahmen der Pokal-Qualifikation mit 4:1 (3:0) und zieht in die mit 64 Teams bestückte Hauptrunde des Bayerischen Totopokals ein. Kapitän Felix Behnke und Christoph Fenninger schnürten jeweils einen Doppelpack für die Gäste, die schon im ersten Durchgang die Weichen auf Sieg gestellt hatten.



Bis zur Halbzeitpause war die Elf von Trainer Michael Riester auf 3:0 davongezogen. Das roch früh nach Vorentscheidung. In den Anfangsminuten setzen zunächst Lukas Schaller (2.) und Christoph Fenninger (8.) auf Weidener Seite sowie Nico Argauer (7.) auf Wildenauer Seite erste offensive Duftmarken. SC-Torwart Justin Klein war zweimal zur Stelle, patzte dann aber entscheidend. Bei einer Eckenflanke stieg Klein hoch und ließ den Ball durch die Arme fallen. SpVgg-Kapitän Felix Behnke sagte Danke und lochte zum 0:1 ein (9.). In der Folge hätte Argauer zwei Mal für den Landesligisten ausgleichen können. Nach 27 Minuten legte stattdessen der Favorit nach. Fenninger blieb vor dem Tor eiskalt und schob aus 14 Metern ein. Und der Offensivmann stach noch vor der Pause erneut zu. Zeitler flankte auf Ruda, der die Kugel im Strafraum auf Fenninger weiterschickte. Dieser traf ins leere Tor zum 0:3 (40.).



Im zweiten Abschnitt wollten lange keine Tore fallen. Luhe-Wildenau gab sich noch nicht geschlagen, was gute Schusschancen durch David Bezdicka (64.) und Neuzugang Matthew Carswell (75.) belegten. Hier konnte sich der gut aufgelegte Justin Bartl im Tor der Wasserwerkler auszeichnen. Auf der Gegenseite verpasste Moritz Hügel (62.) die endgültige Entscheidung; zudem blieb Weiden ein möglicher Handelfmeter verwehrt (74.). In der 83. Minute keimte bei den Heimfans noch einmal etwas Hoffnung auf, als Kapitän Argauer sein Team auf zwei Tore heranbrachte. Jene Hoffnung zerstörte Behnke, der kurz nach einer vergebenen Top-Chance quasi mit dem Schlusspfiff den alten Drei-Tore-Abstand wiederherstellte. Und wie Mitspieler Fenninger seinen persönlichen Doppelpack schnürte.