Klare Sache: SG Waidhaus steigt in die Kreisklasse auf Ein 5:1-Triumph über Weiherhammer, das die erste Halbzeit verschläft, beschert der Dreier-Spielgemeinschaft die Rückkehr in die Kreisklasse von Florian Würthele · Heute, 17:09 Uhr · 0 Leser

Die SG Waidhaus kehrt nach vier Jahren in die Kreisklasse zurück! – Foto: Rainer Rosenau/Archiv

Jubel, Trubel, Heiterkeit herrscht am Pfingstmontag bei Waidhaus/Pfrentsch/Neukirchen. Die Spielgemeinschaft packt den Aufstieg in die Kreisklasse! Vier Jahre nach dem Abstieg ist man zurück! Im alles entscheidenden Relegationsspiel in Neustadt an der Waldnaab ließ die Elf von Trainer Fabian Wirth gegen die TSG Weiherhammer wenig anbrennen. Bis zur Halbzeit war man unter sengender Hitze bereits auf 3:0 davongezogen. Am Ende hieß es 5:1. Während die SG Waidhaus feiern darf, bleibt Weiherhammer ein kleines Schlupfloch, um noch eine weitere Aufstiegschance zu erhalten. Dies hängt in erster Linie davon ab, ob der SV Inter Bergsteig Amberg am Donnerstag sein Relegationsspiel gewinnt und Bezirksligist bleibt.



Das Duell der beiden A-Klassen-Vizemeister entpuppte sich speziell im ersten Durchgang zu einer einseitigen Angelegenheit. Effizienz und Spielglück lagen klar auf Seiten der Spielgemeinschaft. Mohammed Daoud im Gewühl nach einem Freistoß (15.), Goalgetter Yannik Friedl, der einen Verteidiger ausspielte und rechts unten einschob (33.) und Dominic Frank mit einem sehenswerter Distanztreffer (39.) besorgten den klaren Pausenstand von 3:0. Weiherhammer blieb bis dato blass – und kassierte kurz nach Wiederbeginn das Vierte. Daoud wurde mit einem feinen Heber von Kres in Szene gesetzt und traf dann ebenfalls per Lupfer (49.). Nur eine Minute später schlug Weiherhammer postwendend zurück. In Folge einer Ecke lag der Ball im Tor. Offiziell war‘s ein Eigentor.



Die TSG war nun deutlich besser im Spiel als vor der Pause. Dennoch hatte man nie wirklich das Gefühl, als könnte hier noch etwas anbrennen. Auch wenn Weiherhammer zu Tormöglichkeiten kam und hintenraus nochmal aufkam. Anstatt des möglichen 4:2 fiel aber sogar noch das 5:1, durch einen von Julian Kres verwandelten Foulelfmeter (90.). TSG-Verteidiger Markus Neumann hatte zuvor wegen einer Notbremse die Rote Karte gesehen. Weiherhammers Spielertrainer Tobias Scheibl sprach von einem „gebrauchten Tag“ und einem „verdienten Sieg“ der SG. „Wir haben die erste Halbzeit total verschlafen. Und nach der Pause haben wir viele Chancen nicht genutzt.“