Klare Sache nach der Pause

– Foto: Volkhard Patten

Der SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II hat sein Heimspiel gegen den TuS Kleefeld deutlich mit 5:1 gewonnen und bleibt damit an der Spitze der Bezirksliga Hannover Staffel 2.

Die Gastgeber gingen früh in Führung: Patrick Neuhaus traf bereits in der 17. Minute zum 1:0. Mit diesem Ergebnis ging es in die Halbzeit.

Die Mannschaft von Trainer Darijan Vlaski kommt nun auf 65 Punkte und liegt damit vor der SG 74 Hannover, die nach der Spielabsage des TSV Kirchrode kampflos zu einem 5:0-Erfolg kam. Ramlingen hat allerdings noch ein Spiel weniger absolviert.

Kurz nach Wiederbeginn erhöhte Fawaz Fakhri Khiro auf 2:0 (48.). Wenig später schnürte Patrick Neuhaus mit seinem zweiten Treffer des Tages den Doppelpack und stellte auf 3:0 (57.).

Der TuS Kleefeld verkürzte durch Jonathan Buhrow in der 67. Minute auf 3:1, doch in der Schlussphase baute Ramlingen den Vorsprung weiter aus. Benedict Rahaus traf in der 80. und 83. Minute doppelt zum 5:1-Endstand.

Trainer Darijan Vlaski zeigte sich nach dem Spiel entsprechend zufrieden: „Verdienter Sieg und eine überzeugende Mannschaftsleistung. Wir haben einige schön herausgespielte Tore erzielt und waren zu keinem Zeitpunkt wirklich gefährdet, die drei Punkte nicht mitzunehmen.“

Unter der Leitung von Schiedsrichter Sören Thalau aus Celle feierte Ramlingen/Ehlershausen II damit den nächsten klaren Erfolg und hält den Druck im Aufstiegsrennen hoch.

SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II – TuS Kleefeld 5:1

SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II: Johann Ridtschenko, Maximilian Runge, Finn Beeneken, Nico Schleif (58. Tibor Strutzke), Sebastian Daecke, Pablo Saavedra-Gerke, Fawaz Fakhri Khiro, Patrick Neuhaus, Benedict Rahaus, Leon Scholochow - Trainer: Darijan Vlaski

TuS Kleefeld: Felix Schlüter, Marcel Eisele, Raphael Schütte, Noah Djürken (60. Gent Heinsch), Jonathan Buhrow, Aaron Buhrow, Christopher Hayduk, Niclas Lobback (60. Jannis Podzelny), Marcel Hayduk, Jonas Jaeger (74. Marc Schwabbauer) - Trainer: Maik Seizinger

Schiedsrichter: Sören Thalau (Celle)

Tore: 1:0 Patrick Neuhaus (17.), 2:0 Fawaz Fakhri Khiro (48.), 3:0 Patrick Neuhaus (57.), 3:1 Jonathan Buhrow (67.), 4:1 Benedict Rahaus (80.), 5:1 Benedict Rahaus (83.)