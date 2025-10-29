Klare Sache in Thüringens' Norden

Doch den sollte es nicht geben: die Heimelf ließ zu keiner Zeit einen Zweifel daran, wer letztlich als Sieger vom Platz gehen sollte. In der 7. Spielminute sahen die über 300 Zuschauer bei kühlen Temperaturen den ersten herzerwärmenden Freistoß von Lennart Liese, der allerdings nur den Pfosten treffen sollte. (7’) Auf der anderen Seite war es C. Meinert, der es aus der Distanz versuchte. (8’) Nur eine Minute später landete eine maßgenaue Flanke vom wieder genesenen Chris Schlätzer bei Erik Schneider, der den Ball nur noch über die Linie befördern musste und zum frühen 1:0 traf. (9’) Und die Hausherren machten weiter: kamen direkt im Anschluss zum nächsten Abschluss durch Liese. Fast im Umkehrschluss die größte Torchance für den FSV: nach einem fahrlässigen Ballverlust stand F. Schwerdt allein vor Keeper Christopher Sünkel und hätte sich die Ecke nur noch aussuchen müssen. Dieser setzte den Ball allerdings über das Tor der Frankenhäuser. (10’) Neun Minuten später dann der größte Aufreger der Partie: L. Klapproth sah nach einem völlig übermotivierten Einsteigen gegen K. Schneider die verdiente Rote Karte und dezimierte seine Elf schon frühzeitig. (19’) Die nächste Chance gehörte E. Schneider, der sich durch den FSV-Strafraum tanzte, aber den Ball letztlich nicht im Tor unterbrachte.(22’) Die Heimelf machte weiter: einen Abschluss von Jerome Riedel hätte F. Hoffmann fast ins eigene Tor klatschen lassen und auch E. Schneider versuchte sich vergebens aus der Distanz. (23’/24’) In der 33. Spielminute dann die nächste Möglichkeit zum Ausgleich: eine Flanke wird immer länger und länger, doch P. Friedemann klärte auf der Linie. Letztlich ging es mit einem knappen aber verdienten 1:0 in die Halbzeit und man erwartete weitere spannende 45 Minuten.

Doch diese gehörten ausschließlich den Frankenhäusern: in der 52. Spielminute stand E. Schneider nach Flanke von Liese im Abseits. Es dauerte bis zur 60. Minute, ehe die Zuschauer das nächste Tor und auch eine leichte Vorentscheidung bejubeln konnten. Ein wunderschöner Schlenzer von C. Schlätzer landete im Eck von Hoffmann – keine Chance für den Keeper. Nur zwei Minuten später war es Riedel, der einen weiteren Abschluss knapp neben das Tor setzte: in der 64. Spielminute machte er es besser – stand nach einem Gewusel im Strafraum absolut richtig und drückte den Ball nach mehreren Versuchen zum 3:0 über die Linie. Nach einigen Wechseln der nächste Abschluss der Heimelf: Schlätzer stand aber im Abseits. (68’) Ein weiterer guter Freistoß von Liese folgte nur vier Minuten später und so dauerte es bis zur 77. Spielminute, ehe Konrad Schneider das 4:0 erzielte. Ein klassischer Abstauber, nachdem ein Torschuss von Stefan Hankel geblockt wurde. Die nächsten zwei Freistöße von L. Liese hätten ebenso einen Torerfolg verdient gehabt, aber brachten leider nichts ein. In der 88. Spielminute setzte Seal Gödicke letztlich den Schlusspunkt mit dem 5:0. Das Frankenhäuser Eigengewächs erzielte seinen ersten Verbandsliga-Treffer überhaupt nach Zuarbeit von Erik Schneider.