Klare Sache in Thüringens' Norden

Es war das dritte Aufeinandertreffen beider Teams in einem Pflichtspiel jeher: die Nordhäuser wechselten noch vor knapp zwei Wochen das Team auf der Trainerbank aus, zeigten gegen SCHOTT Jena eine gute Leistung und erhofften sich in Bad Frankenhausen den ersten Saisonsieg.
BERICHT des SV BW '91 Bad Frankenhausen
Doch diese gehörten ausschließlich den Frankenhäusern: in der 52. Spielminute stand E. Schneider nach Flanke von Liese im Abseits. Es dauerte bis zur 60. Minute, ehe die Zuschauer das nächste Tor und auch eine leichte Vorentscheidung bejubeln konnten. Ein wunderschöner Schlenzer von C. Schlätzer landete im Eck von Hoffmann – keine Chance für den Keeper. Nur zwei Minuten später war es Riedel, der einen weiteren Abschluss knapp neben das Tor setzte: in der 64. Spielminute machte er es besser – stand nach einem Gewusel im Strafraum absolut richtig und drückte den Ball nach mehreren Versuchen zum 3:0 über die Linie. Nach einigen Wechseln der nächste Abschluss der Heimelf: Schlätzer stand aber im Abseits. (68’) Ein weiterer guter Freistoß von Liese folgte nur vier Minuten später und so dauerte es bis zur 77. Spielminute, ehe Konrad Schneider das 4:0 erzielte. Ein klassischer Abstauber, nachdem ein Torschuss von Stefan Hankel geblockt wurde. Die nächsten zwei Freistöße von L. Liese hätten ebenso einen Torerfolg verdient gehabt, aber brachten leider nichts ein. In der 88. Spielminute setzte Seal Gödicke letztlich den Schlusspunkt mit dem 5:0. Das Frankenhäuser Eigengewächs erzielte seinen ersten Verbandsliga-Treffer überhaupt nach Zuarbeit von Erik Schneider.
Fazit: Drei von Drei – Bad Frankenhausen siegt auch im dritten Aufeinandertreffen gegen den FSV Wacker 90 Nordhausen und sichert sich vor dem schweren Auswärtsspiel beim 1. FC Eichsfeld den fünften Tabellenplatz.