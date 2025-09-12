Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Klappt`s dieses Mal mit dem ersten Sieg für Christoph Traxinger und den Sturm? Die Rollen im Duell gegen Kirchanschöring sind allerdings klar verteilt. – Foto: Robert Geisler
Klare Sache in Hauzenberg? »Die Tabelle lügt nicht, aber...«
Samstag - 10. Spieltag: Der Sturm ist im Heimspiel gegen den noch ungeschlagenen Rangzweiten aus Kirchanschöring klarer Außenseiter
Nach einem spielfreien Wochenende geht es für den FC Sturm Hauzenberg in der Bayernliga Süd am morgigen Samstag mit dem Heimspiel gegen den SV Kirchanschöring weiter. Der immer noch sieglose Tabellenletzte gegen den noch immer ungeschlagenen Rangzweiten - auf dem Papier eine klare Angelegenheit! "Die Wahrheit liegt aber auf dem Platz", schmunzelt Hauzenbergs Trainer Dominik Schwarz. Anstoß im Staffelbergstadion ist um 14 Uhr.
Das sagt Dominik Schwarz vor dem Duell gegen Kirchanschöring: "Wir haben das spielfreie Wochenende genutzt, um dem ein oder anderen Akteur eine mehrtägige Pause zu gönnen. Das hat ihnen gut getan, um nach dem enttäuschenden Start den Kopf wieder frei zu bekommen. Nichtsdestotrotz haben wir uns in insgesamt sechs Einheiten sehr gut auf das Heimspiel gegen Kirchanschöring vorbereitet. Die Stimmung war gut, es war ein guter Zug drin. Die Tabelle lügt nicht, aber wir nehmen die Underdog-Rolle gerne an. Wir werden alles probieren, um die Überraschung zu schaffen. Kirchanschöring hat zuletzt vor allem auch in den Topspielen gegen Landsberg und Erlbach bewiesen, dass sie zurecht ganz vorne mit dabei sind."
Personalien FC Sturm Hauzenberg: Manuel Mader plagen Achillessehnenbeschwerden, der Angreifer ist raus. Ebenfalls nicht im Kader dabei sein wird Senad Sallaku. Zudem fallen weiterhin die langzeitverletzten Kilian Heß, Anton Hobelsberger, Hannes Strohmaier und Moritz Gerhartinger aus.
Coach Thomas Leberfinger (re.) und seine Kirchanschöringer sind hervorragend gestartet. – Foto: mb.presse / Butzhammer
Das sagt Kirchanschörings Trainer Thomas Leberfinger: "Wir sind uns bewusst, dass wir in Hauzenberg der Favorit sind und nehmen diese Rolle auch an. Das bringt uns aber nur was, wenn wir die nötige Einstellung für das Spiel beim Tabellenletzten mitbringen. Uns ist klar: Hauzenberg strebt mit aller Macht den ersten Sieg an. Sie hatten vergangene Woche spielfrei, konnten sich also gezielt und intensiv auf dieses Spiel vorbereiten. Sie werden alles dafür tun, die Punkte zu behalten. Wir müssen uns also auf einen kämpferischen Gegner einstellen."
Personalien SV Kirchanschöring: Keinerlei Probleme haben derzeit die Gäste aus Oberbayern. "Am Donnerstag hatten wir tatsächlich den kompletten Kader im Training", freut sich Leberfinger über die Qual der Wahl.