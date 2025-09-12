Klare Sache in Hauzenberg? »Die Tabelle lügt nicht, aber...«

Das sagt Kirchanschörings Trainer Thomas Leberfinger: "Wir sind uns bewusst, dass wir in Hauzenberg der Favorit sind und nehmen diese Rolle auch an. Das bringt uns aber nur was, wenn wir die nötige Einstellung für das Spiel beim Tabellenletzten mitbringen. Uns ist klar: Hauzenberg strebt mit aller Macht den ersten Sieg an. Sie hatten vergangene Woche spielfrei, konnten sich also gezielt und intensiv auf dieses Spiel vorbereiten. Sie werden alles dafür tun, die Punkte zu behalten. Wir müssen uns also auf einen kämpferischen Gegner einstellen."

Personalien SV Kirchanschöring: Keinerlei Probleme haben derzeit die Gäste aus Oberbayern. "Am Donnerstag hatten wir tatsächlich den kompletten Kader im Training", freut sich Leberfinger über die Qual der Wahl.